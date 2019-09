München

Mit Hits wie "Griechischer Wein", "Aber bitte mit Sahne" und "Vielen Dank für die Blumen" wurde Udo Jürgens berühmt. Heute (30. September) hätte der Musiker seinen 85. Geburtstag gefeiert.

Der Österreicher starb vor fünf Jahren - am 21. Dezember 2014 - an akutem Herzversagen. Ein schwerer Verlust für Freunde, Familie und Fans. Sein Sohn John Jürgens bringt seine Trauer mit nur drei Worten und einem schwarz-weiß Foto von sich und seinem Vater bei Facebook zum Ausdruck. "Du fehlst mir...", heißt es in dem Post.

Jürgens schrieb mehr als 1000 Songs, verkaufte mehr als 100 Millionen Platten und hatte mehr als 50 Jahre Bühnenerfahrung. Bis 2014 war er über Jahrzehnte hinweg der einzige Sänger, der je einen Sieg beim Eurovision Song Contest nach Österreich holte.

Seine letzte Ruhestätte findet er auf dem Zentralfriedhof in Wien, in Zürich erinnert eine Gedenktafel an den Wahlschweizer. Doch nach nach seinem Tod sorgte ein Erbstreit zwischen den Kindern John, Jenny, Sonja und Gloria für Schlagzeilen. Nach vier Jahren fanden sie eine einvernehmliche Lösung.

RND/dpa