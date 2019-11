Seit mehr als einer Woche tourt Sarah Connor durch Deutschland. Mit ihrem "Herz Kraft Werke"-Album füllte sie schon die Hallen unter anderem in Berlin, Hamburg und Hannover.

Am Samstagabend gab die Sängerin aus Delmenhorst ein Konzert in der Kölner Lanxess Arena - zeigte sich dort allerdings deutlich angeschlagen. Auf der Bühne soll sie laut "Bild" gesagt haben: " Köln, ich muss euch was sagen. Ich bin gestern ganz doll krass krank geworden, hatte heute Nacht 39 Grad Fieber. Ich hatte seit 20 Jahren kein Fieber mehr...".

Sarah Connor sagt Konzert in Stuttgart ab

Ihre Ärztin habe ihr davon abgeraten, das Konzert zu geben, aber sie habe unbedingt auf der Bühne stehen wollen: "Ihr seid alle meintetwegen gekommen, zum Teil weit angereist, manche haben ein Hotel gebucht. Ich will unbedingt für euch singen. Ich bin vollgedopt mit allem, was so geht. Ich mache alles, was ich kann - aber ihr müsst mir helfen und mitsingen."

STUTTGART!!! Ich kann leider heute nicht für Euch spielen. Es tut mir von Herzen Leid. Ein bescheuerter Virus hat mich... Gepostet von Sarah Connor am Sonntag, 3. November 2019

Das Konzert zog Connor durch - doch am Sonntag folgte dann doch die Notbremse. Auf Facebook sagte die Sängerin ihr Konzert in Stuttgart ab: "Es tut mir von Herzen Leid. Ein bescheuerter Virus hat mich komplett niedergestreckt. (...) Heute geht leider nichts mehr. Der Hust hat meine Stimme arg angeschlagen und mein Kreislauf ist wegen des Fiebers total im Eimer."

Am Dienstag soll die Sängerin eigentlich in Mannheim auf der Bühne stehen, danach folgen noch Leipzig, München und Frankfurt. Ob die Konzerte stattfinden, ließ Connor zunächst offen.

RND/lob