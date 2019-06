Liverpool

Die US-Sängerin Pink (39, „Get the Party started“) freut sich über die Geburt ihres wohl jüngsten Fans: Die kleine Dolly Pink sei bei Pinks Konzert Dienstagabend in Liverpool zur Welt gekommen, berichtete die englische Tageszeitung „Liverpool Echo“ am Mittwoch.

Die 32-jährige Denise Jones aus dem Vorort Huyton sei hochschwanger zum Konzert in das Anfield-Stadion gekommen, berichtete die Zeitung. Kurz vor dem ersten Song hätten ihre Wehen eingesetzt und nur wenige Minuten später sei ein kleines Mädchen zur Welt gekommen – während Pink ihren Hit „Get the Party started“ auf der Bühne sang.

„Dolly Pink wollte, dass die Party beginnt“

Dem „Echo“ sagte Jones im Krankenhaus, alles sei unfassbar schnell gegangen, aber sie könne nicht glücklicher sein. Das Mädchen, das bei der Geburt rund 2,9 Kilogramm wog und drei Wochen zu früh zur Welt kam, habe eigentlich Dolly Louise heißen sollen, so die Mutter von drei weiteren Kindern. Nun werde sie Dolly Pink heißen.

Pink postete den „Echo“-Artikel am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram und schrieb dazu: „Dolly Pink wollte, dass die Party beginnt“.

Pink, bürgerlich Alecia Moore, ist seit 2006 mit dem Motocross-Profi Carey Hart verheiratet und hat selbst zwei kleine Kinder: Tochter Willow Sage und Sohn Jameson Moon.

Von RND/dpa