Manchmal ignoriert die Welt Veränderungen. Kunden von Alena Fritz (Moderatorin bei "Sport!" und " Health TV" und seit mehr als 15 Jahren als Model tätig) fügten in Schriftwechseln immer wieder ihren Geburtsnamen Gerber in Klammern an oder wollten sie damit bei Veranstaltungen ankündigen. Und das, obwohl sie vor zwei Jahren den Ex-Nationalfußballer Clemens Fritz geheiratet hatte.

Jetzt kehrt sie zu Gerber zurück, wie sie der "Bild"-Zeitung verriet - beruflich jedenfalls. Sie sei stolz auf diesem Namen, "da ich mir darunter alles aufgebaut habe, seit ich 13 Jahre alt bin."

Aber: "Privat heiße ich Fritz, voller Stolz." Mit ihrem Ehemann hat sie eine kleine Tochter. Einer der Vorteile der Rückbesinnung nennt Gerber auch: "Somit ist meine kleine Familie noch besser geschützt und abgesondert von meiner Arbeit in der Öffentlichkeit.

Von RND/big