In einem knappen rot-schwarzen Latex-Kostüm steht Schlagerstar Helene Fischer auf der Bühne des Hamburger Volksparkstadions. Sie wird von ihren Fans gefeiert. Doch ZDF-Nachrichtenmoderatorin Maja Weber kritisiert den Auftritt, greift Helene Fischer bei Twitter an. Die Moderatorin vergleicht das Outfit der Schlagerkönigin mit dem einer Prostituierten.

Nach der Kritik an ihrem Outfit bekommt Helene Fischer jetzt prominente Unterstützung. Und auch das ZDF stellt sich hinter die Sängerin. „Das ZDF teilt in keiner Weise die Meinung von Frau Weber. Wir sind stolz darauf, dass Helene Fischer mit ihren Auftritten und Konzerten im ZDF präsent und erfolgreich ist“, so ein Sprecher zur "Bild".

So denken Promis über die Kritik am Latex-Outfit

Für Entertainerin Désirée Nick ist die ZDF-Moderatorin eine "spießige Kuh". Der "Bild" sagte sie: "Auf jeder Opernbühne ist inzwischen Leder und Latex zum Klassiker geworden, dazu der Chor barbusig. Dieser Look gehört zum kleinen Einmaleins einer Show!“

Auch für Schauspielerin Simone Thomalla ist die Reaktion von Weber nicht nachvollziehbar. „ Helene ist ein Gesamtkunstwerk und hat neben ihrem Gesang einen Körper, wo jeder Muskel definiert, jedes Körperteil trainiert ist! Sie schaut immer ästhetisch aus und kann sich deshalb auch durchaus dieses heiße Latex-Outfit leisten.“

Sogar der 80-jährige Volksmusiksänger Heino stellt sich hinter Helene, findet, dass sie das Lack-Outfit durchaus tragen könne, ohne billig auszusehen. "Sie geht ja mit dem Outfit nicht in die Kirche, sondern steht auf der Bühne, da gehört so was heute dazu“, so der Sänger zur "Bild".

RND/mat