Nach einer Rast in Vorpommern ist das Gros der Bundeswehr-Verstärkung für den Einsatz in Litauen weitergefahren. Über die Autobahn 20 ging es nach Polen. Ein kleiner Teil der Truppe rollt erst am Mittwoch weiter. Deutschland stellt als sogenannte Rahmennation derzeit etwa die Hälfte der bislang 1200 Soldaten des Nato-Verbandes in dem Land.