Rietz/Lenin

In Brandenburg brennen wieder die Wälder. In Rietz/Lenin im Kreis Potsdam-Mittelmark brannten am Montag zweimal anderthalb Hektar, in Groß Köris in Dahme-Spreewald waren es 600 Quadratmeter. Die Brände konnten von den Feuerwehren gelöscht werden. Waldbrände sind aber kein rein brandenburgisches Problem in Deutschland, sondern ein bundesweites. Und dennoch: Waldbrand-Prävention und -bekämpfung ist Ländersache.

Neben Brandenburg nennt Alexander Held, Forstwissenschaftler beim European Forest Institute in Bonn, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg als die gefährdetsten Bundesländer. In allen Bundesländern seien vor allem die Mittelgebirge mit Hängen Richtung Süden und Südwesten gefährdet. Solch überhitzte Hänge gibt es beispielsweise auch im Oberrheinischen Tiefland Baden-Württembergs.

2019 ein Rekordjahr für Waldbrände

Vor zwei Jahren standen die brandenburgischen Wälder unentwegt in Flammen. Bei Jüterborg zählte das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde 16 Waldbrände auf rund 870 Hektar Fläche, in Lieberose in der Niederlausitz zwölf Brände auf 220 Hektar. Die brandenburgische Waldbrandstatistik zählte insgesamt 416 Brände auf mehr als 1.300 Hektar Fläche. „Damit zählt das Jahr 2019 zu den brandreichsten der letzten 20 Jahre.“

„2020 war etwas besser, nicht ganz so trocken“, berichtet Held. Die Trockenjahre wirkten aber nach. So ist etwa der Befall mit Borkenkäfern auf sehr hohem Niveau. Im April 2021 regnete es wieder knapp 40 Prozent weniger als im langfristigen Mittel zwischen 1961 und 1990, meldet der Deutsche Wetterdienst. Seit 2009 sei jeder April zu trocken gewesen.

Umbau der Wälder nötig

Langfristig sei es nötig, den Wald umzubauen, „in Richtung kalt und feucht, mit einer reich gemischten Krautschicht am Boden statt Gras, mehr Totholzflächen, um das Bodenleben und die Wasserspeicherkapazität zu erhöhen - allerdings nicht direkt an Wegen.“ Dort müsse das Brennmaterial reduziert werden. Nur fünf Prozent aller Waldbrände entstehen durch natürliche Ursachen, etwa Blitzschlag. Die meisten durch Unachtsamkeit.

Man könne aber auch mit technischen Maßnahmen kurzfristig gegen Waldbrände vorbeugen: Sogenannte Waldbrandriegel und Wundstreifen dienen dazu, großflächige Brände zu verhindern. Anika Niebrügge von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg erklärt, Waldbrandriegel seien vegetationsarme oder -freie Streifen, die mit der örtlichen Feuerwehr und den Oberförstereien abgestimmt würden. Wundstreifen sind sandige und offene Flächen.

Nadelbäume sind anfälliger als Laubbäume

In gefährdeten Bereichen könne man auch sogenannte Laubholzriegel anlegen, erklärt Niebrügge. Laubbäume brennen nicht so leicht wie Nadelgehölze. Vor allem harzhaltige Kiefern, die im sandigen Nordosten und Südwesten wachsen, sind anfällig für Feuer. Da junge Kiefernstämme oft niedrige Äste haben, wird aus dem kleinen Bodenfeuer schnell ein Wipfelfeuer, das sich zum Totalbrand ausweiten kann.

„Die Resistenz eines Waldes ist immer abhängig von der Feuerintensität und Verweildauer, von Bodenfeuchte, Jahreszeit und Waldstruktur“, erläutert Forstwissenschaftler Held. Ein lichter Kiefernwald sei widerstandsfähiger als eine Kieferndickung, die leicht in Vollfeuer übergehe. Eichen seien auch geeignet. Eine dicke Borke im Alter helfe.

Roteichen statt Kiefern auf mageren Böden

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg empfiehlt, Roteichen statt Kiefern auf mageren Böden anzupflanzen. Für bessere Standorte schlägt sie Buche und Traubeneiche vor, für den sogenannten Unterbau Linde, Ahorn und Hainbuche.

Die Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft sowie für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit haben Ende April 2020 ein Förderprogramm mit 22 Forschungs- und Modellvorhaben auf den Weg gebracht. Das Geld stammt aus dem gemeinschaftlich finanzierten Waldklimafonds.

Auch Brandenburg mit Standort Lieberose beteiligt

Auch die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg ist mit dem bedrohten Standort Lieberose dabei. Dort schlummert noch alte Munition unter dem Truppenübungsplatz der Lieberoser Heide, die an das Biosphärenreservat Spreewald grenzt. Auf dem Truppenübungsplatz Jüterborg ließ sich im Juli 2019 ein Großbrand wegen der Munition nicht mehr eindämmen.

Jeder könne einen Beitrag zur Waldbrand-Verhütung leisten: Nicht rauchen, nicht zündeln, kein Glas oder Scherben am sonnigen Waldrand hinterlassen, die Waldbrand-Gefahrenstufen des Deutschen Wetterdienstes beachten und: Beim geringsten Schwelbrand auf Waldboden die Feuerwehr rufen.

Von MAZonline/epd/cmp