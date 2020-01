Am Freitag ist Premiere für die neue Staffel von „Babylon Berlin“ – und gleich in der ersten Folge geht es um den Börsencrash 1929. Der Volkswirt Alexander Nützenadel sieht große Ähnlichkeiten zwischen damals und der Finanzkrise 2008. So werde die Serie zum mahnenden Sittengemälde, erklärt er im MAZ-Interview.