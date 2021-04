Potsdam

Wer heute 14 Jahre alt ist, weiß vielleicht gar nicht mehr, wozu eine Videothek gut war. Dass sich Filme aus dem Internet abspielen lassen, hat sich binnen weniger Jahre eingebürgert. Während Jugendliche die physische Existenz von Büchern durchaus als normal erachten, gelten die silbernen DVDs schon als antiquiert. In jeder Familie gab es einen Pionier, der zum ersten Mal einen Streamingdienst ausprobiert hat. Diesen technologischen Entwicklungssprung haben auch die öffentlichen Bibliotheken in Echtzeit gemeistert. Ihre Video-Abteilungen sind nicht größer geworden, denn seit Juli 2017 liegt in immer mehr Büchereien ein Flyer aus, auf dem steht: „Mit dem Bibliotheksausweis auf filmfriend.de anmelden. Film ab!“

Mediatheken konkurrieren

Wer eine Jahreskarte etwa der Stadtbibliotheken Oranienburg oder Luckenwalde oder der Gemeindebibliothek Blankenfelde vorweisen kann, dem stehen rund um die Uhr mehr als 3000 Filme auf Abruf zur Verfügung. Dieses großartige Angebot funktioniert genau so einfach wie die Mediatheken von ARD, ZDF und arte, doch die Filme verschwinden bei filmfriend.de nicht nach einer Frist wieder von der Bildfläche. Und im Gegensatz zu den kommerziellen Plattformen von Netflix und Amazon Prime fallen bei filmfriend.de keinerlei Kosten an.

Lieferung frei Haus

Etwa 300 Bibliotheken deutschlandweit haben sich dem Freihaus-Service der Bibliotheken bereits angeschlossen. Die betreibende Firma heißt Filmwerte GmbH und hat ihren Sitz in Potsdam-Babelsberg neben dem Filmgelände. Andreas Vogel sitzt in einem nüchternen Fünf-Zimmer-Büro im Erdgeschoss in der Diana-Straße 44. Der 63-Jährige hat der Streaming-Branche in Deutschland maßgeblich zum Durchbruch verholfen. 2013, als Video-on-Demand noch eine kühne Vision war, gründete Vogel mit den Filmproduzenten Hans W. Geißendörfer („Die Lindenstraße“) und Joachim von Vietinghoff („David“ ) das Online-Portal alleskino.de mit dem Ziel, allen deutschen Kinofilmen eine ewige Präsenz zu ermöglichen. Das ehrgeizige Projekt existiert noch, wird aber heute von der Hamburger Firma Lighthouse Home Entertainment gesteuert.

Zwei Fachgebiete

Doch die Anfänge gehen noch weiter zurück. „Gemeinsam mit Studio Babelsberg haben wir hier am Standort 2003 zunächst eine Firma gegründet, um die etwa 60 Eigenproduktionen zu vermarkten. Darunter war etwa ,Der Pianist‚“, erklärt Medienunternehmer Vogel. Ursprünglich sei es vor allem um Rechtemanagement gegangen. Der studierte Politologe hat sich im Laufe der Jahre in zwei äußerst schwierige Fachgebiete eingearbeitet: das Urheberrecht und die Digitaltechnologie.

Zersplitterte Rechtelage

„Weil es bei Filmen so viele Beteiligte gibt, ist die Lage oft äußerst zersplittert. Das Abklären der Rechte ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt Produzenten und Co-Produzenten im internationalen Maßstab, es gibt Regisseure und Komponisten sowie Rechte für bestimmte Gebiete oder Länder. Und es gibt die verschiedenen Vertriebswege wie Kino, Fernsehen oder DVD“, fasst Vogel zusammen. So sei die Idee entstanden, eine Datenbank aufzubauen, die für jeden Film übersichtlich darstellt, wo die Rechte im Einzelnen liegen. Sie sei die Voraussetzung für das Streaming-Portal der Bibliotheken, „denn wir wollen ja Perlen ausgraben, die lizensierbar sind“.

Nicht ohne blaue Flecken

Genau so entscheidend war die atemberaubende Entwicklung in Sachen Datenübertragung und Wiedergabe von Videos. „Wir mussten lernen, dass die Technologie absolut wichtig ist. In einer Entwicklungsabteilung von Netflix arbeiten vielleicht 100 Ingenieure. Wir sind nur eine kleine Firma und mussten es genauso hinbekommen, dass es nicht ruckelt“, so Vogel, der durchaus einräumt, dass er sich in den letzten Jahren als Unternehmer auch einige „blaue Flecken“ geholt hat.

Andreas Vogel, Gründer und Chef der Babelsberger Firma filmwerte, in der Geschäfststelle in Babelsberg. Quelle: Karim Saab

Heute zählt Filmwerte 15 feste und freie Mitarbeiter und verfügt über eine eigene Technologie mit hohem Sicherheitsstandard. Um die jeweils optimale Streaming-Qualität zu sichern, müssen die unterschiedlichen Endgeräten der Nutzer – vom Handy bis zum hochauflösenden Fernseher – automatisch erkannt werden. Insgesamt gibt es acht verschiedene technische Formate.

Unbegrenzt viele Nutzer

Vogel weiß: „Das Portal filmfriend.de ist erfolgreich, weil es ganz einfach zu handhaben ist.“ Unkomplizierter etwa als die Ausleihe eines E-Books, von dem Bibliotheken immer nur einzelne Kopien erwerben. Und wenn die gerade ausgeliehen sind, muss ein Leser bis zum Ablauf der Ausleihfrist warten. Einen Film können aber gleichzeitig unbegrenzt viele Nutzer abrufen. Wird ein Film nicht geschaut, verdient auch niemand Geld, die Abrechnung erfolgt minutengenau wie bei Spotify.

Hohe Verweildauer

„Die durchschnittliche Verweildauer pro Film bei Filmfriend liegt bei 60 Minuten. Im Zeitalter von Youtube ist das sehr hoch“, berichtet Vogel, selbst Vater von drei inzwischen erwachsenen Kindern. Die Bibliotheksnutzer seien eine tolle Zielgruppe. „Ich fühle mich wohl in dieser großen Nische, hier legt man viel Wert auf die Auswahl und Qualität“, so Vogel. Das Interesse reiche vom Blockbuster bis zum Arthouse-Kino. Aber wer entscheidet, welche Filme von den öffentlichen Bibliotheken angeboten werden? „Die Bibliothekare haben natürlich ein Vorschlagsrecht, aber zu 90 Prozent wird das Portal von uns bestückt. Wir haben drei Kuratoren, die sich viel Mühe geben, die Filme auch liebevoll zu präsentieren.“ Die größte Position bilden Spielfilme (60 bis 70 Prozent), gefolgt von Kinderfilmen (20 bis 30 Prozent) und Dokumentarfilmen (etwa 10 Prozent). Mit aktuellen Themen- und Länderschwerpunkten auf der Homepage setzt filmfriend.de auch eigene inhaltliche Akzente. Zur Zeit springen dem Nutzer sieben Filme mit dem Schauspieler Ulrich Tukur ins Auge sowie mehr als zehn Dokus zum Tag des Jazz am 30. April.

Ein breites Angebot Das familienfreundliche Angebot ohne Laufzeitbegrenzung reicht von deutschen Klassikern über anspruchsvolle Dokumentationen bis hin zu internationalem Arthouse-Kino, leichteren Liebes- und Actionfilmen und Kinderserien. Ein Alleinstellungsmerkmal sind die vielen Kinder- und Jugendfilme. Beim Einloggen erkennt die Plattform automatisch, ob die Altersfreigabe eingehalten wird. Insbesondere Freunde von Zeichentrickfilmen kommen auf ihre Kosten. filmfriend.de – dafür braucht man lediglich einen gültigen Bibliotheksausweis. Beim Abruf der Filme entstehen keine weiteren Kosten.

Die Berliner Bibliotheken mit ihren 420 000 Nutzern waren vor vier Jahren die ersten Kunden. „Wir haben damals gesagt, ihr müsst streamen, wenn der Film in eurem Sortiment weiter eine Rolle spielen soll.“ Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen hat die Babelsberger Firma Filmwerte mit Bibliotheksverbünden in vielen Bundesländern und auch in der Schweiz und Österreich Rahmenverträge abgeschlossen. Jede Bibliothek kann für sich entscheiden, ob sie filmfriend.de beitritt. In Brandenburg machen so ziemlich alle mit.

Von Karim Saab