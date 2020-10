Groß Kreuz

Der Klimawandel und der Borkenkäfer machen keine Pause. Weil die Zeit für den Umbau und die Rettung des brandenburgischen Waldes so drängt, ließen es sich rund 60 der insgesamt 200 angemeldeten Teilnehmer am Montag trotz steigender Corona-Infektionszahlen nicht nehmen, doch persönlich zur schon einmal verschobenen Waldkonferenz im Zentrum für Gewerbeförderung der Handwerkskammer Potsdam in Groß Kreutz ( Potsdam-Mittelmark) zu erscheinen. 150 schalteten sich online zu den vier Fachvorträgen und den fünf Workshops zu.

Einen ganzen Tag lang beschäftigen sich Waldbesitzer, Jäger, Wissenschaftler, Naturschützer und Forstverwaltung in vier Vorträgen und fünf Workshops mit der Frage, wie der Wald in Brandenburg fit für eine schwierige Zukunft gemacht werden kann. Brandenburg gehört zu den Bundesländern, die am härtesten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Der Waldboden ist nach zwei Dürresommern ausgetrocknet, in vielen Bäumen sitzt der Borkenkäfer. Trotzdem lautet ein Fazit der Beteiligten nach der Hälfte der Konferenz: Einen Königsweg zum schnellen Umbau des Waldes in ein klimafestes Ökosystem gibt es nicht.

Anzeige

Auf die 100000 Privaten kommt es an

„Der Wald ist nicht nur ein Ökosystem, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor“, fasst Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) das Hauptproblem der rund 100.000 privaten Waldbesitzer zusammen. Das Land hat einerseits ein Interesse daran, den Wald so schnell wie möglich fit für den Klimawandel und widerstandsfähiger gegen Käferfraß zu machen. Als Mittel dafür gilt immer noch der Aufbau eines Mischwaldes mit mehr Laubbäumen statt der dominierenden Kiefer unter behutsamer Beimischung auch fremder Arten.

Allerdings ist der Wald in viele Hände aufgeteilt. Durchschnittlich beackert ein Waldbesitzer in Brandenburg zwei Hektar Wald, die überdies auch noch verstreut liegen. Das Ziel, ein Prozent des Waldes im Jahr umzubauen, sei für Einzelne kaum zu gewährleisten. „Wir brauchen neue Strukturen, damit der Wald national bewirtschaftet werden kann. Aber: Einen Wald ohne wirtschaftlichen Deckungsbeitrag der Waldbesitzer werde es auch nicht geben. Allein der geplante Umbau werde das Land in den kommenden 30 Jahren etwa eine Milliarde Euro kosten, so Vogel.

Betriebsgemeinschaften wären eine Lösung

Mehr Betriebsgemeinschaften schlägt der Vorsitzende der Brandenburgischen Waldbauern, Enno Rosenthal, vor. Der Vorsitzende der brandenburgischen Waldbesitzer, Thomas Weber, warnt wegen der darniederliegenden Holzpreise vor Liquiditätsproblemen von Betrieben, die Angestellte hätten. In seinem eigenen Verband sieht er 20 bis 50 Zusammenschlüsse, die davon betroffen sein könnten. Auswege sieht Weber etwa in neuen Liefergarantien oder Zuschüssen des Landes für Ökosystemleistungen, etwa in Form eines sogenannten Wasserpfennigs.

Ein großes Hindernis für einen schnellen Waldumbau sieht Weber auch darin, dass Waldbesitzer für bestimmte Maßnahmen in Vorleistung gehen müssen, wenn Sie Förderung bekommen wollen. Bei schätzungsweise 5000 bis 10.000 Euro pro Hektar sei das schon ein Problem.

Den enormen Verbiss des Jungwaldes sieht indes der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz ( BUND) Brandenburg, Carsten Preuß, als großes Problem. „Wir sehen vor lauter Rehe den Wald nicht.“ Im neuen Jagdgesetz sei der Weg rechtlich vorbereitet. Waldschutz durch Jäger sei aber keine Aufgabe, die nebenbei und als Hobby betrieben werden könne.

Insgesamt geht Preuß der Waldumbau zu langsam. „Pro Jahr werden in Brandenburg derzeit etwa 1500 Hektar Kiefernwald in Landesbesitz sowie 640 Hektar Privat- und Körperschaftswald in Mischwald umgewandelt. Bei dieser Geschwindigkeit bräuchten wir noch 234 Jahre bis der Brandenburger Wald umgebaut ist“, sagt er in einer Mitteilung des BUND.

Umbau geht viel zu langsam

Der Vorsitzende des Nabu Brandenburg, Friedhelm Schmitz-Jersch, sieht das genauso. „Das Hauptproblem ist die Kiefer“, sagt er. Etwa 70 Prozent des märkischen Waldes bestünden aus diesem Baum. Im Jahr 2018 seien nur 2020 Hektar Wald umgebaut worden, das meiste aber vom Land selbst. Dabei würden Laubbäume dringend zum Schutz des Grundwasserspiegels gebraucht.

Dass insgesamt ein Systemwechsel nötig sei, macht der Professor für Naturschutz an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde ( Barnim) deutlich. „Auch Ökosystembeiträge müssen sich rentieren“, sagt er. Zum Beispiel dürfe die Rolle des Waldes als natürliche Klimaanlage nicht unterschätzt werden. Um acht Grad könne er die Umgebungstemperatur im Extremfall senken.

Fundamentales Umdenken hatte zuvor auch der Leiter des Instituts für Waldökosysteme in Eberswalde ( Barnim), Andreas Bolte, in seinem Vortrag gefordert. Zum Beispiel habe das Land Brandenburg jahrelang den Leitsatz gehabt, Bäume von lokaler Herkunft für die Verjüngung des Waldes einzusetzen, sei immer die beste Maßnahme. Das sei in Zeiten des schnellen Klimawandels fraglich. Man müsse zwar nicht gleich auf Exoten wie die Libanonzeder setzen, dürfe aber durchaus auch mehr an die Pflaumeiche denken. Außerdem fordert Bolte, sich mehr um den Schutz des noch intakten Waldes zu kümmern, als sämtliche Gelder in Wiederaufforstung zu stecken.

Von Rüdiger Braun