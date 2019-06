Rostock

Soll Lila Bäcker mit Geld vom Steuerzahler in Form einer Landesbürgschaft gerettet werden? Auf keinen Fall, findet Jens Mühlau, Inhaber der kleinen Rostocker Grubenbäckerei.

„Es kann doch nicht sein, dass jahrelanges Missmanagement jetzt auch noch mit Steuermitteln belohnt wird“, sagt der Chef von acht Angestellten. „So leid es mir für die Angestellten auch tut, der Betrieb müsste dichtgemacht werden.“ Kleineren Unternehmen, wie seinem, helfe schließlich auch niemand, wenn es mal schlecht läuft.

Banken fordern Bürgschaft

Die schwedische SEB- und die niederländische NIBC-Bank haben zu Monatsbeginn die einst sechstgrößte Filialbäckerei Deutschlands mit Hauptsitz in Pasewalk ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) übernommen und sie so offenbar vor der unmittelbar bevorstehenden Schließung bewahrt. Die Geldhäuser machten allerdings eine Bürgschaft vom Land über zehn Millionen Euro zur Bedingung für ihr Engagement. Als Gegenleistung finanzieren sie bis Ende August den defizitären Geschäftsbetrieb mit 3,5 Millionen Euro. Bis dahin soll das Unternehmen auf Kurs gebracht werden. Beide Banken kündigten für diesen Mittwoch eine gemeinsame Presseerklärung an.

Gute Chancen für Mitarbeiter in anderen Firmen

„Normalerweise regelt das der Markt“, sagt Matthias Grenzer, Landesinnungsmeister des Bäckerei- und Konditorenhandwerks in MV. Wenn große Firmen wie Lila Bäcker Bürgschaften vom Staat bekommen, müsse es diese Möglichkeit auch für kleine geben. Das Argument, dass mit den zehn Millionen Euro, die weg sind, wenn es schlecht läuft, Arbeitsplätze gesichert werden, hält Grenzer für überbewertet. „Drei Viertel der betroffenen Arbeitnehmer würden sofort woanders Arbeit finden“, sagt er. Und die anderen nach einer Weile auch. „Alle Firmen suchen Arbeitskräfte“, sagt der Innungschef. Die Lila-Bäcker-Mitarbeiter hätten beste Chance bei anderen Bäckern und im Einzelhandel. Auch Diana Behr vom Steuerzahlerbund-MV hält das Job-Argument in Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit „für nicht wesentlich“.

Moralisch nicht ganz einwandfrei

Die Regierungsparteien unterstützen das Bürgschaftsanliegen. Diese müsse „wirtschaftlich sinnvoll“ sein und zum Erhalt von Arbeitsplätzen beitragen, erklärt Jochen Schulte ( SPD). „Die Höhe der Bürgschaft ist nicht maßlos und für die Beschäftigten freut’s mich“, sagt Wolfgang Waldmüller ( CDU). Ob der ganze Vorgang „moralisch einwandfrei“ sei, möchte er allerdings nicht beurteilen. Die Opposition sieht die Staatshilfe kritisch: Laut Henning Förster (Linke) müssten die Banken erst einmal ein belastbares Konzept vorlegen. Die AfD lehnt eine Bürgschaft „in diesem Fall“ ab. Steuergeld dürfe „nur mit Bedacht“ und in „sichere Unternehmen“ investiert werden, findet der wirtschaftspolitische AfD-Sprecher Dirk Lerche.

Beim Kauf fließt kaum Geld

Knapp 2,5 Millionen Euro zahlen die beiden Banken für die Übernahme der Bäckerei-Kette – zumindest auf dem Papier. Tatsächlich fließt aber nur ein geringer Teil davon. 500 000 Euro werden für die Übernahme des Warenbestands mit einem Wert von zwei Millionen Euro fällig. Die Ausstattung in 252 Filialen, die erhalten bleiben sollen, übernehmen die Geldhäuser für symbolische zwei Euro. Für knapp zwei Millionen Euro übernehmen die Banken die Produktionsstätten in Pasewalk und Neubrandenburg – allerdings als sogenannter Credit Bid. Der Kaufpreis wird in diesem Fall mit den offenen Forderungen der Banken verrechnet. SEB und NIBC hatten der Bäckerei-Kette einen Kredit von 65 Millionen Euro gewährt. Wie viel davon noch offen ist, ist unklar. Die Angaben gehen aus einem überarbeiteten Angebot der Banken hervor, auf dessen Grundlage der Verkauf erfolgte und das der OZ vorliegt.

Umsatz massiv eingebrochen

Seit Anmeldung der Insolvenz im Januar brach der Absatz massiv ein. Das Angebot in den Regalen wurde immer dünner. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und Lila-Bäcker-Gründer Volker Schülke werfen den Banken vor, diese Alarmzeichen ignoriert zu haben. Stattdessen hätten sie zusammen mit der Geschäftsleitung Konzepte für Entlassungen und Teilschließungen vorbereitet. Ein Übernahme-Angebot einer Gruppe um Schülke sei blockiert wurden, so sein Anwalt Jörg Sievers. Jetzt sollen rund 152 der 404 Filialen schließen und 430 Mitarbeiter gehen.

Gerald Kleine Wördemann