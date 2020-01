Hinter verschlossenen Türen soll am Donnerstag soll der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags den Verkauf des Grünheide-Grundstücks an Tesla genehmigen. Vorab wurden Details bekannt. Laut „Bild“ gehen die 300 Hektar vergleichbar günstig für rund 40 Millionen Euro an Tesla.