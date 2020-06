Potsdam

Die Landesregierung will bis Sommer 2021 konkrete Maßnahmen für eine Wasserstoffstrategie vorlegen. Dazu soll ein am Montag beschlossenes gemeinsames Eckpunktepapier der Länder Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt als Grundlage dienen. Die Wirtschaftsminister der drei Länder sprechen sich in dem Papier für einen raschen Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft aus. Der Landtag hat am Donnerstag einen Antrag der Regierungskoalition zur Förderung der Wasserstoffwirtschaft mit großer Mehrheit angenommen.

Ein Treiber der brandenburgischen Wasserstoffstrategie ist Energie- und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Der Chemieingenieur sieht nicht zuletzt wegen der stark ausgebauten Windkraft und vorhandenen Gasnetzen in Brandenburg optimale Voraussetzungen dafür, dass das Land Vorreiter bei der Technologie wird. Er sieht zum Beispiel Einsatzmöglichkeiten im Nahverkehr und Schienenverkehr. Dazu müsse aber der Bund das Erneuerbare Energien-Gesetz ( EEG) ändern. Unter gegenwärtigen Bedingungen sei die Gewinnung von sogenanntem Grünem Wasserstoff aus überschüssiger Windenergie nicht rentabel.

Land sucht Konsens mit Kommunen und Wirtschaft

Die Entwicklung und Umsetzung konkreter Maßnahmen gehe aber nicht ohne Gespräche mit brandenburgischen Betrieben, den Kommunen und den Betreibern verschiedener Wirtschaftsbereiche, begründete er am Donnerstag im Landtag die lange Dauer bis zur Vorlage konkreter Maßnahmen. Der Minister will eine Gesprächsreihe mit Vertretern der Verwaltungsebenen und der Wirtschaft fest installieren.

Streit gab es im Landtag vor allem um die Frage, ob das gemeinsam mit den anderen beiden östlichen Bundesländern beschlossene Eckpunktepapier nicht durch die Hintertür auch die Produktion von sogenanntem Blauen Wasserstoff ermögliche. Dabei wird Wasserstoff unter großem Energieeinsatz aus Methan gewonnen. Es wird aber das klimaschädliche CO2 frei, das dann unter der Erde verpresst werden soll. Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und CDU schließt die Möglichkeit der CO2 -Verpressung aus. Auch die Bevölkerung lehnt diese Technologie mehrheitlich ab.

Freie Wähler: CO2 -Verpressung ausschließen

Philip Zeschmann, von der Fraktion BVB / Freie Wähler forderte die Koalitionspartner auf, den Ausschluss der CO2 -Verpressung ausdrücklich in ihren Antrag aufzunehmen. Das wurde von Vertretern der Regierungskoalition mit der Begründung abgelehnt, damit würde die Selbstverständlichkeit des Koalitionsvertrages in Frage gestellt.

Schon Mitte vergangener Woche hatte die Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Neun Milliarden Euro will sie in den Bau von Wasserstoffanlagen investieren. In ihren Eckpunkten zum Konjunkturpaket hatte die Bundesregierung außerdem betont, dass bei den Fördermaßnahmen für Wasserstofftechnologien und -unternehmen darauf geachtet werden solle, „dass alle Regionen Deutschlands von den neuen Wertschöpfungspotenzialen der Wasserstoffwirtschaft profitieren“. Insofern wäre hier auch ein Ansatzpunkt für die Landesregierung .

Das Wirtschaftsministerium will das Konjunktarpaket der Bundesregierung und die eigene Wasserstoffstrategie aber eher nicht miteinander verkoppelt sehen. Viel wichtiger sei die Kooperation mit den anderen Kohleländern Sachsen und Sachsen-Anhalt, sagte Sprecherin Andrea Beyerlein auf MAZ-Nachfrage. Steinbach selbst hatte die „tolle kollegiale Zusammenarbeit“ mit den Ministern und Staatssekretären am Donnerstag im Landtag ausdrücklich gelobt.

Der sächsisches Staatsminister für Energie, Wolfram Günther, ist zum Beispiel wie Steinbach davon überzeugt, dass Wasserstoff künftig eine wesentlich größere Rolle spielen wird als heute. Das Gas werde Klimaschutz in Bereichen möglich machen, in denen das allein durch grünen Strom nicht möglich wäre. „Innovative Anlagen und Ausrüstungen aus unseren Regionen sind zukunftsfähige Industrieprodukte für den Weltmarkt“, so Günther.

