Brandenburgs Hotels und Gaststätten in existenzieller Not

Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Brandenburg ( Dehoga), Olaf Schöpe, sieht alle Betriebe des touristischen Gewerbes wegen der Corona-Krise in großer Not. Akut wurden die Liquiditätsengpässe mit der bundesweiten Verfügung, dass der touristische Verkehr eingeschränkt werden muss. Hotels, die vor allem Geschäftsreisenden Plätze anbieten, merken die Krise schon seit fünf Tagen. Damals schon wurden regional Versammlungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt.

„Ich glaube, dass es in Brandenburg keinen Betrieb gibt, der nicht betroffen ist“, so Schöpe. Der Brandenburgische Dehoga-Präsident fordert jetzt schnelle Hilfe beim Kurzarbeitergeld und Liquiditätskredite besonders für kleinere Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern. Kleinere Betriebe in diesem Sinne seien vermutlich 90 Prozent aller Gastronomien und Unterkünfte im Land Brandenburg. Insolvenz habe nach seiner Kenntnis noch kein Betrieb anmelden müssen.

Schöpe selbst wird am Mittwoch sein Bio-Hotel Kolonieschänke in Burg/ Spreewald ( Spree-Neiße) schließen müssen. Bis dahin werden die letzten Gäste das Hotel verlassen haben. „Zum Teil werde ich einige Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken müssen.“ Vor allem hoffe er wie viele andere gastronomischen Betriebe in Brandenburg an die vom Bund vorgehaltenen Töpfe für Kurzarbeit zu gelangen. Dazu will die Dehoga am Donnerstag Gespräche im Wirtschaftsministerium führen.

Wichtig sei vor allem für die kleineren Betriebe, dass sie weiterhin laufende Kredite bedienen könnten. Diese machten neben den Energiekosten den größten Teil der Kosten bei Stilllegung des laufenden Betriebes aus. Kurzarbeitergeld sei deswegen so wichtig, weil das Gaststätten- und Tourismusgewerbe zu den personalaufwendigsten Branchen gehöre.

„Wir verfallen überhaupt nicht in Panik“, so Schöpe. „Wir verstehen uns als Bestandteil der Solidargemeinschaft.“ Insofern habe der Verband auch vollstes Verständnis für die tiefgreifenden Maßnahmen. Umgekehrt verlange die Dehoga Brandenburg jetzt auch Sicherung von der Politik. „Es soll nicht dazu kommen, dass wir vor dem Insolvenzrichter stehen müssen“, so Schöpe.

„In Brandenburg leben rund 80.000 Menschen direkt oder indirekt vom Tourismus. Das ist schon eine Größenordnung“, so Schöpe. Damit käme die Branche auf mehr Mitarbeiter als der Energiesektor in Brandenburg. In ganz Deutschland seien rund 2,4 Millionen Menschen vom Tourismus- und Gaststättengewerbe abhängig. Die Dehoga Brandenburg sei fest entschlossen, so lange durchzuhalten, „bis das Virus weg ist“.

Von Rüdiger Braun