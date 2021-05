Potsdam

Brandenburg steht angesichts sinkender Inzidenzen vor weitreichenden Öffnungen: Restaurantbesuche im Innenraum sollen zum 3. Juni freigegeben werden, mit bis zu zwei Haushalten an einem Tisch.Private Übernachtungen in Hotels und Pensionen sollen vom 11. Juni an wieder zugelassen werden, und zwar ohne Auslastungsbeschränkung.

Die Hotel- und Gaststättenbranche reagierte am Mittwoch erleichtert. „Die durch die Landesregierung in Aussicht gestellten Öffnungsperspektiven erfüllen die Branche mit Hoffnung und Optimismus. Nach 8-monatiger Schließung wächst jetzt die Überzeugung, den Sommer noch retten zu können“, sagte Olaf Schöpe, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Brandenburg.

Komplizierte Regeln

Die erste Einschätzung des zurückliegenden Pfingstwochenendes, als die Außenbereiche erstmals wieder öffnen durften, sei eher ernüchternd gewesen. „So wie das Wetter, so das auf und Ab in der Branche“, meinte Schöpe. Es habe sich auch gezeigt, dass viele Gäste die aktuellen Corona-Regeln nicht gekannt hätten. So hätten Gäste wieder stornieren müssen, da sie keinen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen konnten.

Wenn das Brandenburger Kabinett am kommenden Dienstag seinen Plan bestätigt, sollen die Öffnungen und Erleichterungen in Gastronomie, Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus dort zum Tragen kommen, wo die Bundesnotbremse nicht mehr in Kraft ist – also in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100. In den meisten Fällen wird voraussichtlich ein negativer Schnelltest verlangt werden.

Keine Testpflicht unter Inzidenz von 50

Um die Bewirtung und Beherbergung von Gästen zu erleichtern, fordert der Branchenverband Dehoga, einen Wegfall der Testpflicht bei einer flächendeckenden Inzidenz unter 50. „Wir wollen Gastgeber sein und nicht mit jedem Gast die aktuelle Corona-Politik diskutieren“, sagte Schöpe.

Andere Regionen hätten bewiesen, dass es keine Ansteckungen im Außenbereich gebe. „Deshalb fordern wir: Bei einer Inzidenz in Brandenburg von unter 50 keine Nachweise mehr in der Außengastronomie noch in dieser Woche“, so Schöpe.

Von Torsten Gellner