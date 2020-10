Potsdam

Die Türen des Regionalzugs RE 1 (3175) am Potsdamer Hauptbahnhof schließen sich. An Bord: Vier Bundespolizisten und zwei Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn. Sie kontrollieren, ob sich die Fahrgäste in den Zügen an die Maskenpflicht halten. Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass Bahn und Bundespolizei gemeinsam eine Schwerpunktkontrolle durchführen.

Generell gebe es zwar in den Zügen eine hohe Maskendisziplin, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn. „Aber besonders im Herbst, in dem die Fallzahlen wieder steigen, wollen wir die Menschen noch mehr sensibilisieren eine Maske zu tragen und diese auch richtig aufzusetzen“, sagt er weiter.

Solche Schilder aus Zügen kennt inzwischen wohl jeder: Sie weisen auch darauf hin, die Maske zu tragen. Quelle: Steve Reutter

Notorische Maskenverweigerer sehe er weniger. Dafür umso öfter Menschen, die ihre Maske falsch tragen, etwa unter der Nase. Hier sei dann besonderes Maß gefordert – denn oft reiche eine kurze Ermahnung.

Zwei Fahrgäste mussten aus Zug verwiesen werden – sie wollten keine Maske tragen

„Über 95 Prozent der Fahrgäste in Fern-, Regional und S Bahn-Zügen tragen zu normalen Tageszeiten einen Mund-Nasen-Schutz“, sagt Berthold Huber, Personenverkehrsvorstand der Deutschen Bahn. Anders, ist es heute.

Entgegen den Worten von Huber mussten laut einem Polizisten dennoch am frühen Morgen bereits zwei Fahrgäste aus einem Zug verwiesen werden. „Der mehrfachen Aufforderung eine Maske aufzusetzen, wollten beide nicht nachkommen“, sagt der Polizist. Sie mussten an der nächsten Station aussteigen und durften mit dem Zug nicht mehr weiterfahren.

Seit sechs Uhr Morgens sei er unterwegs. Bereits zwei Fahrgäste musste er aus einem Zug verweisen. Erkannt werden, möchte er aus Sicherheitsgründen aber nicht. Quelle: Steve Reutter

Zwischen dem 12. September und dem 12. Oktober habe die Bundespolizei nach eigenen Angaben bundesweit 71.233 Reisende ohne Mund-Nasen-Schutz ermahnt. Der überwiegende Teil davon hätte sich einsichtig gezeigt. Bei 1.124 Reisenden war dies nicht so.

Weil sie uneinsichtig blieben, wurden die zuständigen Ordnungsämter informiert, um Bußgelder zu verhängen. In genau 200 Fällen wurden Fahrgäste nach Angaben der Bundespolizei in diesem Zeitraum von der weiterfahrt ausgeschlossen.

Visiere gelten nicht mehr als Schutz

Die Sicherheitskräfte teilen sich auf. Ein Team beginnt am Anfang des Zuges, eines am Ende. Der RE1, der meist befahrene Zug Brandenburgs, ist noch keine Station gefahren, da müssen die Sicherheitskräfte das erste Mal einschreiten.

Eine Frau trägt ein Visier als Schutz – doch dieser ist nicht mehr zulässig. . „Die Visiere liegen nicht eng an der Nase an, die Aerosole können zu leicht entweichen“, erklärt ein Bundespolizist.

Der Bahn verwiesen wird sie nicht. Schließlich wollte sich die Frau an die Maskenpflicht halten, wusste es nur nicht besser. Für solche Fälle haben die Polizisten selbst Masken bei, die sie verteilen. Mit neuem Mund-Nasen-Schutz darf sie weiterfahren.

Deutsche Bahn kündigt weitere Kontrollen an

Das Bundespolizisten und Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn gemeinsam in den Zügen kontrollieren, ist keine Seltenheit mehr. Bundesweit gab es solche Schwerpunktkontrollen bereits in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Und auch in Zukunft will die Deutsche Bahn verstärkt kontrollieren, ob die Maskenpflicht in den Zügen eingehalten wird. Dafür wurden die Sicherheitsteams in den Fernverkehrszügen bereits verdoppelt. In den Herbstferien sollen diese an Wochenendverkehren noch einmal verstärkt werden.

Von Steve Reutter