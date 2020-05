Corona: Brandenburgs Finanzministerin warnt vor schwerer Rezession

Potsdam

Die Corona-Krise reißt ein riesiges Loch in die Kassen von Bund, Ländern und Kommunen. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sinken die Steuereinnahmen, wie Finanzminister Olaf Scholz am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern reinkommen als im vergangenen Jahr. Das ist ein Minus von mehr als zehn Prozent.

Bund, Länder und Kommunen müssen daher mit 98,6 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im November vorhergesagt – und bereits in den Haushalten verplant. Bis 2024 stehen dem Staat laut Schätzung rund 315,9 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als im vergangenen Herbst erwartet.

Anzeige

Scholz kündigt Konjunkturprogramm an

Allein dem Bund fehlen demnach rund 43 Milliarden Euro, den Kommunen rund 12 Milliarden. Scholz betonte, dass dies nur eine Momentaufnahme sei. „Den weiteren Verlauf der Pandemie kann niemand voraussehen. Es ist eine Naturkatastrophe“, sagte er.

Weitere MAZ+ Artikel

Er betonte aber auch, dass Deutschland wegen der guten wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren die Krise gut bewältigen könne und kündigte für den Sommer ein umfassendes Konjunkturprogramm an. Die Hilfsprogramme, die Deutschland bereits aufgelegt habe, gehörten internationalen Vergleich zu den wohl umfangreichsten, sagte er.

Lange : „Das gab es noch nie“

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) geht von einer schweren Rezession aus, die das Ausmaß der Finanzkrise von 2008/2009 noch übersteigen könne. „Für 2020 und die Folgejahre sind sehr gravierende Einnahmeausfälle im Landeshaushalt absehbar“, sagte sie in einer ersten Stellungnahme.

„Für Brandenburg wird dies Steuerausfälle in historisch bislang nicht gekanntem Ausmaß bedeuten“, sagte sie. Allein für 2020 sei nach vorläufigen Schätzungen von Steuermindereinnahmen von mehr als 1,1 Milliarden Euro auszugehen, für die Folgejahre bis 2024 im mittleren dreistelligen Millionenbereich.

„Das gab es noch nie“, sagte Lange. Eine detailliertere Schätzung für den Landeshaushalt will sie kommende Woche vorlegen. Dann soll auch klarer sein, mit welchen Einnahmeausfällen die Kommunen zu rechnen haben.

Vorhaben der Kenia-Koalition auf der Kippe

Schon jetzt ist für die Ministeirn klar, dass der massive Rückgang „sehr weitreichende Konsequenzen“ für einige vorhaben der Kenia-Koalition habe wird. Deren Finanzierung steht nun auf der Kippe. Sollten sich die Annahmen der Bundesregierung bestätigen, stehe „eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Stabilität des Landeshaushalts ernstlich zu besorgen und damit in den nächsten Jahren die fortschreitende Erosion der finanzpolitischen Grundlagen für die Umsetzung der von der Koalition vereinbarten Vorhaben“, sagte Lange. Sie stellte sich auf schwierige Verhandlungen mit den Ressorts ein.

Verband warnt vor Steuererhöhungen

Der Bund der Steuerzahler warnte davor, jetzt Debatten über mögliche Steuererhöhungen zu führen. „Diskussionen um Steuer- und auch Beitragserhöhungen führen nicht zum Ziel. Schließlich wollen wir erreichen, dass Jobs gesichert werden, die Wirtschaft wieder floriert und der Binnenkonsum in Fahrt kommt“, sagte Präsident Reiner Holznagel.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Aber auch ein Konjunkturprogramm sieht Holznagel kritisch. Der Staat dürfe nicht „ständig wie ein Helikopter über uns hinwegfliegen und Geld abwerfen“, sagte er und forderte ein Sparprogramm. Das hält Bundesfinanzminister Scholz jedoch für ein wirtschaftspolitisches Gift in dieser Situation.

Im Gegenteil kündigte er ein umfassendes Konjunkturprogramm an, das schon im Juni starten soll. „Ein Signal der rigiden Sparpolitik wäre ein konjunktur- und wirtschaftspolitisch schwerer Fehler“, sagte er. „Deshalb werde ich diesen Fehler auch nicht machen.“ Gegen eine Krise könne man nicht ansparen, so Scholz.

Von Torsten Gellner