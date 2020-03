Hilfsangebot vom Burger-Riesen an den Großdiscounter: McDonald’s Deutschland unterstützt in der Corona-Krise Aldi Nord und Süd. McDonald’s-Mitarbeiter, die durch eingeschränkten Restaurantbetrieb betroffen sind, sollen, wie es in einer Pressemitteilung der Fast-Food-Kette heißt, “schnell und unbürokratisch” an die Discounter vermittelt werden.