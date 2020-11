Potsdam

Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie und des leichten Lockdowns sei Angeln ein perfektes Hobby, meint Andreas Koppetzki, Geschäftsführer beim Landesanglerverband Brandenburg. Im MAZ-Interview spricht er darüber, was erlaubt ist und worauf Angler achten sollten.

Herr Koppetzki, die Corona-Regeln wurden Anfang November erneut verschärft. Dürfen die Angler den Fisch fürs Weihnachtsessen und Silvester noch selbst fangen?

Anzeige

Andreas Koppetzki: Ja, das können sie. In Brandenburg ist es nach wie vor erlaubt, individuell angeln zu gehen. Jeder Angler hat die Möglichkeit, seinen Fisch für Weihnachten und auch für den Silvestertag selbst zu fangen.

Auch im „Lockdown-Light“ können Angler ihren Weihnachtsfisch noch selbst fangen, sagt Andreas Koppetzki, Geschäftsführer vom Landesanglerverband Brandenburg. Quelle: privat

Was bedeutet dabei „individuell“?

Das heißt, dass man darauf verzichten sollte und auch muss, in Gruppen angeln zu gehen – oder sogenanntes „Gemeinschaftsangeln“ zu veranstalten. Das ist gegenwärtig nicht gestattet. Aber alleine loszuziehen und angeln zu gehen, ist nach wie vor erlaubt.

Dabei sind Angler doch oft in Gruppen unterwegs.

Natürlich, man lernt ja voneinander und untereinander. Und wenn man in einer Gruppe angeln geht, kann man sich natürlich den einen oder anderen Trick abschauen. Das machen Angler gerne. Und es ist niemand so schlau, dass er nicht auch noch dazu lernen könnte.

Welche Regeln müssen Angler jetzt einhalten?

Für die Angler gelten natürlich auch die allgemeinen Hygieneregeln. Wenn man aber zum Angeln fährt – auch zum individuellen Angeln – , sollte man darauf verzichten, seine Freunde mitzunehmen und dann mit vier oder fünf Leuten aus einem anderen Hausstand in einem Auto zum Angeln zu fahren. Auch wenn man anschließend am Wasser weit auseinander steht, was in der Natur der Sache vom Angeln liegt, nämlich Abstände zu halten, um die Fangaussichten zu erhöhen.

Also appellieren Sie an die Angler, alleine rauszugehen angeln?

Ja, darauf orientieren wir. Auch aus Solidarität mit anderen Verbänden, die ihre Tätigkeit total einstellen mussten. Wir sind bisher gut durch die Pandemie gekommen. Uns sind keine Fälle bekannt geworden, wo Infektionsketten von Angelveranstaltungen- oder vereinen ausgegangen sind. Und dabei soll es auch bleiben. Deshalb muss man in diesem Monat auch mal wieder vier Wochen Disziplin halten und auf das gemeinschaftliche Angeln verzichten. Individuell angeln gehen hat auch seinen besonderen Reiz.

Erleben Sie einen Rückgang der aktiven Angler aus Sorge vor der Pandemie oder steigen die Zahlen vielleicht sogar, weil das Angeln in der Natur noch möglich ist?

Wir erleben einen erheblichen Zuwachs an Mitgliedern, Angelwilligen und Touristen. In den nächsten vier Wochen wird sich das natürlich wieder ein wenig relativieren – vor allem bei den Angeltouristen. Wir verzeichnen aber Zuwächse in unseren Vereinen und Verbänden.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen!

Ist Angeln also der Corona-Sport?

(lacht). Soweit würde ich nicht gehen, dass es der Corona-Sport ist. Aber es ist sicherlich ein Ausgleich zu den Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte durch die Verhaltensregeln. Es ist doch etwas Besonderes, wenn ich am Wochenende auf das Land raus und dort einem Hobby nachgehen kann, was mich satt macht, und mir auch Entspannung und Erholung in der Natur bietet.

Ist das Angeln auch ohne direkten Wohnsitz im Bundesland, beispielsweise als Tourist, erlaubt?

Da wird es dann schon problematisch. Wenn man zum Angeln etwa als Berliner nach Brandenburg kommt, ist das nach wie vor erlaubt. Es gibt ja keine Aufenthaltsbeschränkung, sondern ein Übernachtungsverbot. Wenn ich also keine Übernachtung brauche oder in einem Hotel schlafen muss, dann kann ich natürlich nach wie vor in Brandenburg angeln. Es liegt aber auch in der Natur vom Angeln, dass die Abstände eingehalten werden. Die Abstände sind sogar weit größer, als die vorgeschriebenen 1,5 Meter. Dabei kann relativ wenig passieren.

Von Steve Reutter