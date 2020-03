Corona: Entscheidung über Schließung von Tegel erst nach Ostern

Potsdam

Ob der Berliner Flughafen Tegel vorübergehend geschlossen werden soll, soll erst nach den Osterferien, entschieden werden. Darauf haben sich die drei Flughafen-Eigner Berlin, Brandenburg und der Bund am Montag bei einer Gesellschafterversammlung geeinigt. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte zuvor darauf gedrängt, Tegel wegen der massiven Umsatzeinbrüche bis Ende Mai vom Netz zu nehmen. Das hatte vor allem die Bundesregierung abgelehnt.

Die drei Gesellschafter seien sich darüber einig, dass die Geschäftsführung den entsprechenden Antrag zur Befreiung der Betriebspflicht für Tegel „weiter vorbereitet und nach Ostern den Gesellschaftern zur Befassung vorlegt“, teilte die Flughafengesellschaft am Montag nach dem Treffen mit.

Damit stellten sich die Gesellschaftervertreter gegen einen Wunsch des Aufsichtsrats. Er hatte gefordert, dass der Antrag von Lütke Daldrup am Montag behandelt und entschieden werden sollte.

Finanzlücke über 800 Millionen Euro

Um die erheblichen Folgen der Covid-19-Pandemie für den Flugverkehr bewältigen zu können, soll die Flughafengesellschaft eine Finanzspritze in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro erhalten, beschlossen die Flughafeneigner.

Daneben soll die Flughafengsellschaft ( FBB) noch für die Jahre 2021 bis 2024 eine Kapitalerhöhung in Höhe von 792 Millionen Euro erhalten, um den Ausbau des Flughafens BER finanzieren zu können. Das Geld des Unternehmens reicht noch bis Anfang 2021. Die Hälfte des Geldes soll sich die FBB am Kapitalmarkt besorgen, den Rest sollen die Flughafen-Eigner zuschießen – vorausgesetzt, die Parlamente machen den Weg hierfür frei.

Derzeit werden in Tegel nur noch etwa fünf Prozent der üblichen Flüge abgewickelt. Die FBB argumentiert damit, dass der Betrieb Tegels zu teuer sei und zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung gegenwärtig nicht gebraucht werde. Innerhalb von zwei Wochen könne Tegel wieder am Netz sein, heißt es bei der FBB.

Kurzarbeit für die Flughafenmitarbeiter

Eigentümer des Flughafens sind zu je 37 Prozent die Länder Berlin und Brandenburg sowie zu 26 Prozent der Bund. Für die rund 2200 Beschäftigten hat die Flughafengesellschaft schon Kurzarbeit beantragt.

Einer der wichtigsten Kunden, die Fluglinie Easyjet, kündigte am Montag an, dass die gesamte Flotte wegen der Corona-Pandemie am Boden bleibt. Ihren Flugverkehr hatte die Airline schon zuvor stark eingeschränkt. Easyjet führte nach eigenen Angaben bis Sonntag noch über 650 Rückführungsflüge durch und brachte mehr als 45 000 Kunden nach Hause. „Wir werden weiterhin mit Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um zusätzliche Rückführungsflüge nach Bedarf durchzuführen“, teilte das Unternehmen mit. Wann die kommerziellen Flüge wieder aufgenommen werden können, sei noch nicht absehbar.

Von Torsten Gellner