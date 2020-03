Wie Brandenburgs Unternehmen Hilfe finden

Potsdam

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Finanzministerin Katrin Lange (beide SPD) haben am Donnerstagnachmittag ein umfassendes Hilfsprogramm für Unternehmen in Brandenburg und Empfehlungen für Arbeitnehmer und Kunden vorgestellt. Ein erster Überblick über die Hilfsmaßnahmen:

Zuschüsse für Kleinbetriebe und Selbständige

Eine Richtlinie, die am Freitag von der Landesregierung unterzeichnet wird, ermöglicht es kleinen und kleinsten Unternehmer und Freiberuflern, Zuschüsse zu beantragen. Sie funktionieren anderes als klassische Kreditlinien. Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden. Schon kommenden Mittwoch soll dafür eine Anfangssumme von 7,5 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen bereitstehen. Die Zuschüsse sollen möglichst unbürokratisch und gestaffelt nach Betriebsgröße vergeben werden.

Rettungsschirm für Unternehmen

Ab 1. April wird das Land einen Rettungsschirm für Unternehmen aufspannen. Dieser Topf umfasst zunächst 500 Millionen Euro. Die Hilfen können laut Wirtschaftsminister Steinbach nicht früher greifen, weil sie das normale parlamentarische Verfahren durchlaufen müssen. Der Haushaltsausschuss machte den Weg dafür am Donnerstag bereits frei.

Laut Finanzministerin Lange wird das Bürgschaftsvolumen für die Bürgschaftsbank verdoppelt. Das Geldinstitut unterstützt Brandenburgs Existenzgründer und Selbstständige, Kredite zu erhalten. Unternehmen können Hilfen aus dem Rettungsschirm über die Webseite der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) beantragen. Die Seite finden Sie hier.

Warnung vor Kündigungen

Der Wirtschaftsminister appelliert dringend an Arbeitgeber. „Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn von Seiten des Bundes und auch von uns Gelder als Liquiditätshilfe gegeben werden, wenn jetzt schon panikartig mit fristlosen Kündigungen reagiert wird.“ Brandenburgs Unternehmen sollten „ganz definitiv von diesem Instrument Abstand“ nehmen. „Wir müssen zwischen Arbeitnehmer und Beschäftigten einen fairen Umgang ausüben“, so Steinbach.

Servicetelefon für Unternehmen

Die Landesregierung hat für Unternehmen ein eigenes Servicetelefon eingerichtet, das wochentags von 8 bis 18 Uhr besetzt ist. Außerhalb dieser Zeiten können Interessierte auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Anfragen würden zum nächstmöglichen Zeitpunkt beantwortet. Service für Unternehmen unter 0331 / 866 1888

Regeln für den Einkauf

Steinbach forderte die Brandenburger zu einem solidarischen Miteinander auf. „Wir haben nicht die Absicht, ordnungsrechtliche Maßnahmen zu treffen, zum Beispiel die Anzahl der Menschen in Supermärkten zu reglementieren.“ Dafür müssten die Brandenburger „in sehr, sehr solidarischer Form miteinander umgehen“. Sie sollten Abstände voneinander halten und zum Beispiel Besuche von Baumärkten nicht zu „Massenevents“ machen. „Sonst sind wir gezwungen, ordnungsrechtlich einzugreifen“.

„Bitte Ruhe bewahren“

Hamsterkäufe seien unnötig und unsolidarisch. „Die Lager der einzelnen Unternehmen sind voll. Wenn etwas fehlt, ist das eine Frage der Logistik“, so Steinbach. So seien im Grenzraum zu Polen fünf zusätzliche Grenzübergänge aufgemacht worden, damit Berufspendler pünktlich ihren Dienst antreten können. Auch Regeln zur Ladenöffnung wurden gelockert, so dass frische Waren auch am Sonntag angeliefert werden könnten. „Lassen Sie uns bitte Ruhe bewahren und lassen Sie uns fair miteinander umgehen.“ Alle ordnungsrechtlichen Eingriffe, die nötig wären, „würden nur die Atmosphäre vergiften“.

Lohnfortzahlung

Die Lohnfortzahlung wegen Kinderbetreuung ist nur für die laufende Woche rechtlich gedeckt. Das Land führt derzeit Gespräche mit der Bundesregierung. Am kommenden Freitag soll es dann mit großer Wahrscheinlichkeit eine Lösung für weitere Lohnfortzahlung geben.

Von Rüdiger Braun