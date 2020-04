Corona: Brandenburgs Reisebüros kämpfen ums Überleben

Potsdam

Teure Busse stehen nutzlos auf dem Hof, Kredite müssen abgezahlt werden, Kunden fordern Rückerstattungen, und neue Aufträge gibt es nicht: Die Reisebranche in Brandenburg steht mit dem Rücken zur Wand.

In einem offenen Brief an die Landesregierung haben Reisebüros und Busunternehmen nun auf ihre dramatische Situation aufmerksam gemacht. „Aufgrund der zahlreichen Reisewarnungen und Einschränkungen, sind wir im Gegensatz zu anderen Branchen bereits seit rund zwei Monaten von den verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Wir können nicht, im Gegensatz zum Einzelhandel oder der Gastronomie, nach 8 Wochen wieder öffnen und Umsätze generieren", heißt es in dem Schreiben.

3600 Arbeitsplätze in Gefahr

„Wir fordern Sie auf, sich mehr mit der dramatischen Situation der Reisewirtschaft auseinanderzusetzen und die besondere Situation der Tourismuswirtschaft anzuerkennen“, heißt es in dem Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD). Es gehe um die Existenz der etwa 1.500 Reisebüros in Brandenburg mit 3.500 Mitarbeitern, die im Jahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz generieren.

„Uns steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Thomas Dippe, der in Potsdam ein Reisebüro betreibt. Sein Berufsstand sei völlig unverschuldet in Not geraten. „Wir haben keine Fehler gemacht.“ Bund und Länder hätten dagegen in der Vergangenheit Banken gerettet, die an ihrer Krise selbst schuld gewesen seien und zu hoch gepokert hätten.

Die märkischen Unterzeichner des offenen Briefs fordern unter anderem einen Tourismusfonds und ein „bedingungsloses Unternehmenseinkommen“ in Höhe von 1000 Euro für die Dauer von zwölf Monaten, wenn Umsatzeinbrüche von 50 Prozent und mehr nachgewiesen würden. Das Kurzarbeitergeld müsse auf 80 Prozent aufgestockt werden.

Linke fordert Stufenplan für Hotels und Gaststätten

Die Linksfraktion im Landtag forderte am Mittwoch einen Stufenplan für die Öffnung von Hotel- und Gaststätten nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins. Möglichst schnell, spätestens zum 4. Mai müssten die Außenbereiche geöffnet werden, wenn der notwendige Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden könne, sagte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter. Im Brandenburger Gastgewerbe arbeiteten immerhin 35.000 Menschen. Auch Hotels könnten in einer zweiten Stufe öffnen. „Hier wird es künftig allerdings noch mehr auf die Hygiene ankommen, damit sich der Gast sicher fühlt“, so Walter.

