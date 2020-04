ARCHIV - 19.08.2010, Leipzig: Ein Stromzähler zeigt in einem Mietshaus die verbrauchten Kilowattstunden an. Rund 13 000 Haushalten in Rheinland-Pfalz ist 2017 und 2018 der Strom gesperrt worden. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Jan Woitas/zb/dpa