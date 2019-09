Fliesenleger erklärt, warum es ohne Meisterbrief keine Qualität gibt

Hennigsdorf

Roland Fengler ist seit 1985 Fliesenlegermeister und Chef der deutschlandweit tätigen Firma Fliesen-Fengler in Hennigsdorf ( Oberhavel). Mit der MAZ spricht er über die Bedeutung des Meisterbriefs und den Verheerungen, die das Ende der Meisterpflicht seiner Meinung nach angerichtet hat. Die Meisterpflicht 2020 für insgesamt zwölf Gewerke wieder eingeführt werden – darunter auch für Fliesenleger.

Herr Fengler, was ging Ihnen durch den Kopf als die Nachricht kam, dass die Meisterbrief-Pflicht für zwölf Gewerke wieder eingeführt wird?

Das wird endlich Zeit. Im Grunde war die Nachricht ja nicht wirklich neu. Wir kämpfen schon seit der Abschaffung der Meisterpflicht im Jahr 2004 darum, dass sie wieder eingeführt wird. Meine Freude war groß – aber das hatten wir uns auch hart erkämpft.

Warum ist der Meisterbrief so wichtig? Man könnte doch sagen, wichtig ist, was die Frau oder der Mann wirklich kann.

Nein! Die Meisterprüfung war vor 2004 Voraussetzung dafür, dass wir ausbilden und einen Betrieb führen durften. Auf dieser Voraussetzung baute unser ganzer Berufsweg auf, zum Beispiel das gesicherte Einkommen von uns und unseren Angestellten und auch unsere Altersvorsorge. 2004 hat dann die rot-grüne Regierung beschlossen, dass zum Beispiel der Fliesenleger keinen Meistertitel mehr braucht, ja noch nicht einmal einen Gesellenbrief. Wenn Sie so wollen, konnte von da an auch jede Verkäuferin in einer Pommesbude ein Fliesenlegergewerbe anmelden und Fliesenarbeiten ausüben.

Abgesehen von der vermutlich fragwürdigen Qualität der Arbeit in diesem Fall: Welche Folgen hatte dieser gravierende Einschnitt noch?

Es hat mit sich gebracht, dass die Lehrausbildung zusammengebrochen ist. Plötzlich sagten die Meisterbetriebe: Wir bilden ja unsere eigene Konkurrenz aus, wenn ein ausgelernter Fliesenleger sich hinterher gleich selbständig machen kann. Und was noch viel schlimmer ist: Plötzlich gab es Ein-Mann-Firmen, die sogenannten Ich-AGs. Die haben weder eine Rentenvorsorge betrieben, noch hatten sie eine Anmeldung bei der Soka-Bau. Das ist die gesetzliche Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes, über die auch das Urlaubsgeld der Mitarbeiter abgesichert wird. Das alles brauchten Ich-AGs nicht. Natürlich waren die Ich-AGs wegen dieser Ersparnisse mindestens 50 Prozent preisgünstiger als wir Meisterbetriebe, mit all unseren Lohnnebenkosten und Haftpflichtversicherungen. Für den Verbraucher war diese Entwicklung in finanzieller Hinsicht natürlich sehr schön.

Aber legen die Kunden nicht auch Wert auf Qualität?

Ich bin seit 40 Jahren in diesem Beruf tätig und daher weiß ich: Egal, wohin Sie gehen: Alle Leute schauen zunächst nur danach, welcher Preis unten auf dem Angebot steht. Das gilt für Großkunden wie auch für Privatkunden. Das ist ja auch ganz natürlich. Wenn ich die Möglichkeit habe, zu vergleichen, kann ich natürlich auch fragen: Passt die Qualität? Aber wirklich vergleichen können die Leute schlecht. Sie können natürlich fragen: Haben Sie Referenzen? Dann zücken Sie ein paar Fotos von Arbeiten, aber die sagen natürlich wenig aus.

Haben die vielen Billiganbieter zum Zusammenbruch von Meisterbetrieben geführt?

Zunächst hat es zu extrem vielen Entlassungen geführt, weil die Unternehmen die damals gültigen Mindestlöhne nicht mehr zahlen konnten. Ich weiß selbst von großen Fliesenlegerbetrieben in der Region, die die Leute nicht mehr halten konnten und die zum Teil auch pleite gingen. Schwer war die Situation sowieso, weil ab den 1990er-Jahren eine Baukrise begonnen hatte. Andererseits hat es die rot-grüne Regierung durch ihre neue Regelung tatsächlich geschafft, die Zahl der Betriebe zu erhöhen. Wir hatten um 2004 rund 12.500 Fliesenlegerbetriebe bundesweit, dann ist sie innerhalb von etwa vier Jahren auf rund 75.000 angewachsen.

Klingt doch gut!

Ja, nur waren es keine Meisterbetriebe. Die Lehrlingsausbildung ist dadurch um 75 Prozent eingebrochen. Die Handwerkskammern Brandenburgs haben darüber hinaus auch viele Umfragen zur Qualität dieser neuen Betriebe gemacht. Dass sie qualitativ schlechter dastanden, konnten wir nur bejahen. Es ist ja auch logisch, dass viel Fachwissen fehlt, wenn es in solchen Kleinbetrieben zum Beispiel keine Weiterbildung gibt. Dazu kamen Mängel beim Arbeitsschutz, zum Beispiel eine fehlende Erste-Hilfe-Ausbildung und so weiter. Es hat sich im Nachhinein auch herausgestellt, dass viele Arbeiten von solchen Betrieben oft nur mangelhaft ausgeführt wurden. Das weiß ich auch von meiner Arbeit als Gutachter in Gerichtsverfahren. Bei mir haben auch schon viele Privatkunden angerufen, die sich über solche Arbeiten beklagt haben. Viele Verbraucher sind auf die Nase gefallen, weil die neuen Betriebe eben doch nicht das Fachwissen hatten.

Aber es gibt doch auch für solche Betriebe eine Gewährleistung.

Natürlich, aber als Privatkunde muss ich ein Beweissicherungsverfahren anleiern. Ich muss meinen Anwalt bezahlen und Gerichtsgebühren. Ich muss also in Vorleistung gehen. Davor scheuen sich viele.

Wie konnten Sie in einem Umfeld mit zahllosen Billiganbietern überhaupt überleben?

Ich bin geflüchtet. Wir zogen bundesweit umher. Unser Vorteil war, dass wir in Westdeutschland preiswerter als unsere Mitbewerber anbieten konnten. Wenn wir im Westen arbeiteten, mussten wir den dortigen Mitarbeiter natürlich Westlöhne zahlen, aber es hat sich trotzdem gerechnet. Wir hatten große Aufträge in Köln, Bonn, München und Cuxhaven, wir haben sogar die Botschaft von Katar in Genf gemacht.

Was ist aus Ihrer heutigen Sicht die fatalste Folge der Abschaffung der Meisterbrief-Pflicht?

Die sozialen Probleme der Zukunft wurden noch verstärkt. All die Ich-AGs, die nicht in die Rentenkasse eingezahlt oder keine eigene Vorsorge getroffen haben, werden künftig alle Grundrente vom Staat brauchen. Das Problem der Altersarmut wird damit auf jeden Fall ganz stark verschärft.

Was wird jetzt die erste Veränderung durch die Wiedereinführung des Meisterbriefs sein?

Das wird sich erst in zehn Jahren bemerkbar machen. Die jetzt schon bestehenden Firmen haben ja alle Bestand. Ich nehme aber an, dass zunächst die Großkunden und die öffentliche Hand sich wieder zum Meisterbetrieb bekennen und die Qualität hochhalten werden.

Wie wird es mit der Ausbildung aussehen?

Als Vorsitzender der Prüfungskommission für den Kammerbereich Potsdam weiß ich, dass sich das schon in den vergangenen Jahren ein bisschen gebessert hat. Es gab früher auch deshalb kaum Ausbildung, weil wir geburtenschwache Jahrgänge hatten und zu viele Leute studierten. Aber auch in den kommenden Jahren wird es sich vermutlich nur tröpfchenweise verbessern.

Nicht tröpfchenweise werden sich vermutlich die höheren Preise entwickeln.

Nein, die anderen Firmen ohne Meisterbrief sind ja immer noch da. Aber es stimmt natürlich: Für die Leistungen vom Meisterbetrieb zahlen Sie mehr. Ein Porsche kostet ja auch mehr als ein VW. Ein Meisterbetrieb hat in seine Firma investiert, die Facharbeiter dort haben meist einen höheren Stundenlohn und es müssen sämtliche Nebenkosten getragen werden – entsprechend teurer wird auch die Arbeit sein. Natürlich werden die Meisterbetriebe jetzt im Verhältnis wieder zunehmen, aber bis sich das allgemein bemerkbar macht, werden noch zehn Jahre vergehen.

Ansonsten ändert sich jetzt gar nichts?

Doch! Wir werden vermutlich wieder eine Prüfungskommission auch für den Kammerbereich Potsdam einführen. Bislang hatten wir die nur in Cottbus.

Von alledem abgesehen: Hat das Handwerk heute goldenen Boden?

Im Moment gibt es einen goldenen Boden. Wir haben im Moment sehr viel Arbeit und das wird auch noch anhalten. Durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank werden derzeit viele Leute dazu verführt, Häuser zu bauen. Das ist natürlich für uns von Vorteil. Natürlich wird sich das ändern, wenn die Nullzinspolitik zuende geht. Aber im Moment geht es in der Tat den Handwerkern in Brandenburg richtig super.

