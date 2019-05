Berlin

Mit Gebühren von bis zu 7500 Euro will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup die Fluggesellschaften am neuen Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) zu leiserem Fliegen bewegen. Ein neues Gebührenmodell, das bei jedem Flug den Start- und Landelärm misst, soll leises Fliegen belohnen – und bei lautem Fliegen zur Kasse bitten. „Damit leisten wir Pionierarbeit“, sagte Daldrup am Freitag in Berlin. Das neue Verfahren, das Nachbarschaft und Umwelt schonen soll, sei eines der ersten seiner Art an einem deutschen Flughafen.

Lärmklassen bisher nach Flugzeugtypen geordnet

Bisher seien die Lärmklassen nach Flugzeugtypen und nicht nach tatsächlich verursachtem Lärm geordnet gewesen. „Ein Airbus A 320 war immer in einer Lärmklasse, egal ob Sie laut oder leise geflogen sind“, sagte Daldrup. Deshalb habe es sich für die Fluggesellschaften nicht gelohnt, leiser zu fliegen. Zwischen 40 und 7500 Euro müssten die Fluggesellschaften nun künftig für den von Ihnen verursachten Lärm bezahlen - je nachdem, welche von elf Lärmklassen sie erreichen. Der Flugzeugtyp Airbus A 320 etwa bewege sich zwischen 100 und 300 Euro.

Randzeiten werden teurer

In den Randzeiten von 5 Uhr bis 6 Uhr sowie von 22 Uhr und 24 Uhr sollen die Gebühren den Angaben zufolge deutlich höher ausfallen als in den Kernzeiten, erklärte Daldrup.

Von MAZonline