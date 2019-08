Potsdam

Berlin muss Brandenburg immer mitdenken, sagt der Potsdamer IHK-Präsident Peter Heydenbluth. Er fordert ein übergreifendes Metropolenmanagement, mehr Wertschätzung für die Industrie und eine unbürokratische Förderpolitik.

Herr Heydenbluth, Brandenburg soll eine Landesentwicklungsgesellschaft bekommen, die den Strukturwandel in der Lausitz begleiten, aber auch im Rest des Landes Industrievorhaben unterstützen soll. Ist das die Unterstützung, die die Industrie in Brandenburg seit langem fordert?

Peter Heydenbluth: Wir haben noch viel Luft nach oben. Brandenburg – und das ist eben nicht nur die Lausitz – braucht eine breit abgestimmte Industriekampagne, und die IHK Potsdam steht dafür gern als Partner bereit. Ohne ein klares politisches Bekenntnis für sämtliche Landesteile wird das aber nicht gehen. Für industrielle Ansiedlungen fehlen die richtigen Rahmenbedingungen: eine industriefreundliche Haltung, eine unbürokratische Verwaltung sowie ausreichend Gewerbe- und Industrieflächen. Im Land gibt es zwar rechnerisch genügend Platz. Gut erschlossene, Berlin nahe Standorte sind jedoch zu wenige vorhanden. Dabei sind wir als Flächenland, das vor den Toren der deutschen Hauptstadt liegt, äußerst attraktiv. Wir verschenken zu viel Potenzial – zum Beispiel an den Autobahnkreuzen.

Das heißt, sie spekulieren auf den Berlin-Effekt, ähnlich wie beim Wohnungsmarkt, der von Berlins Raumnöten profitiert?

Alle Welt blickt auf Berlin. Berlin hat Zuwanderung junger Menschen und innovativer Firmen aus ganz Europa. Davon sollte auch Brandenburg profitieren. Berlin hat aber auch Firmen, die wachsen wollen und der Stadt den Rücken kehren – zu wenige davon kommen nach Brandenburg. Das Halten-Wollen in der Gesamtregion unserer beiden Bundesländer ist da zu wenig ausgeprägt. Wir Wirtschaftskammern sehen uns längst als Einheit. In der Politik ist das aber leider anders.

Sie fordern also eine einheitliche Wirtschaftsförderung für Berlin und Brandenburg?

Mehr noch: Wir brauchen endlich ein öffentlich und privat getragenes Metropolenraum-Management in den Bereichen Verkehr, Ansiedlung und Förderung als ganz neues Konstrukt. Die Wirtschaftsentwicklung darf an der Landesgrenze nicht Halt machen. Die bestehenden Behörden in Berlin und Brandenburg müssen zusammenarbeiten und die Aufgaben sinnvoll verteilen. Wenn ein Unternehmen aus Fernost nach Berlin möchte, es dort aber keine geeigneten Flächen findet, dann muss Brandenburg mitgedacht werden – und umgekehrt. Was unsere Unternehmen außerdem ärgert, sind die hohen Hürden sowie die Intransparenz bei der Förderpolitik.

Zur Person Vor zwei Jahren übernahm Peter Heydenbluth das Präsidentenamt der IHK Potsdam. In dem Ehrenamt ist er Nachfolger von Beate Fernengel. Dem Präsidium gehört er schon seit 2012 an. Heydenbluth ist Geschäftsführer der Firma Entsorgung, Recycling, Verwertung in Oranienburg.

Hohe Hürden sind, wenn es um Fördermittel geht, aber doch kein Selbstzweck. Das soll Betrug verhindern.

Es verhalten sich doch nahezu alle Begünstigten regelkonform. Brandenburg neigt aber zur Überregulierung. Ein Kleinunternehmer kann es sich nicht leisten, jemanden damit zu beauftragen, der seitenweise Förderanträge ausfüllt. Es geht für ihn häufig um überschaubare Beträge. Umfangreiche Regularien ergeben bei Mega-Investitionen einen Sinn, aber nicht bei Kleinbeträgen. Sie müssen beachten, dass etwa 90 Prozent der Brandenburger Unternehmen weniger als zehn Mitarbeiter haben. Stehen Aufwand und Nutzen dann nicht im Verhältnis, bleibt die gut gemeinte und benötigte Unterstützung womöglich ungenutzt liegen. So sollten Familienbetriebe, die das Thema Digitalisierung angehen, ab einem Projektvolumen von 3.000 Euro eine Zuschussförderung erhalten.

Wenn Sie eine Industrieoffensive für Brandenburg fordern: Hat das nicht Wirtschaftsminister Jörg Steinbach im Frühjahr mit seinen industriepolitischen Leitlinien vorgelegt?

Die Leitlinien sind gut, aber sie sind nicht der große Wurf, den man nach so langer Zeit hätte erwarten können. Da wurde vieles nachgeholt, was überfällig war. Aber eine Vision für die Zukunft ist das nicht. Das Land – und das sage ich an die künftige Landespolitik gerichtet – muss in Vorleistung gehen, wenn man Investoren überzeugen will. Breitband, Verkehr, Gewerbeflächen – in vielen Dingen hinken wir hinterher, brauchen hier eine Vorreiterrolle.

Für die Ausweisung von Gewerbeflächen sind die Kommunen verantwortlich. Was soll das Land da machen?

Es stimmt, die Gemeinden müssen sich entscheiden, ob sie Industrie-Arbeitsplätze schaffen oder reiner Wohn- oder Tourismusort sein wollen. Das Land muss allerdings auch die Kommunen in die Lage versetzen, Gewerbeflächen auszuweisen und zu erschließen. Aber es geht auch um die Frage, mit welchem Engagement das Land hier vorangeht, welche Förderkultur hier herrscht, und wie sich die Landesregierung gemeinsam mit Berlin positioniert. Die Wirtschaft braucht insgesamt viel mehr Wertschätzung und gehört nicht in die Schmuddelecke. Manche Menschen denken immer noch zu sehr an rauchende Schlote und viel Lärm – davon sind wir jedoch weit entfernt. Moderne Industrie bringt Innovationen, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen.

Von Torsten Gellner