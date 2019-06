Altlandsberg

Jonny Mai hat zweifellos Entertainer-Qualitäten. In dunklem Anzug und roter Krawatte berichtet der 16-Jährige mit jeder Menge Selbstironie 28 Neuntklässlern in der Stadtschule Altlandsberg (Märkisch-Oderland) von seinem Alltag im ersten Ausbildungsjahr zum Bankkaufmann. „Das Arbeiten ist leider so eine Verpflichtung, wenn man Geld bekommen will“, meint der junge Mann und erntet zustimmendes Gelächter. Ein Vorteil der Ausbildung gegenüber der Schule laut Jonny: Er lerne nur noch das, was er auch wirklich gebrauchen und anwenden könne.

850 Euro Lehrlingsgeld bekomme er im ersten Jahr. Davon könne er sich sieben Burger pro Tag leisten, beweist der Ausbildungsbotschafter blitzschnell seine guten Mathekenntnisse. „Ich kenne mich mit Essen aus“, fügt der etwas stämmige junge Mann unter abermaligem Gelächter hinzu. Erst vor einem Jahr hat er an der Stadtschule die zehnte Klasse abgeschlossen und danach die Ausbildung bei der Sparkasse Märkisch-Oderland begonnen. „Es ist erstaunlich, wie sich Jonny entwickelt hat. Früher war er total unsicher und schüchtern. Wir sind stolz auf ihn“, sagt Schulleiterin Heidelind Uhlig.

86 Lehrlinge sind nebenbei Botschafter

Für die Berufsorientierung ihrer Schüler wandte Uhlig sich bereits zum zweiten Mal an die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg. Seit zwei Jahren schickt die Kammer Botschafter in die Schulen der Region, um Jugendlichen eine duale Lehre in 135 verschiedenen Ausbildungsberufen schmackhaft zu machen. Insgesamt 86 Lehrlinge hat die IHK dafür geschult, 75 von ihnen aus unterschiedlichen Berufen seien derzeit in Bildungseinrichtungen und auf regionalen Ausbildungsmessen aktiv, sagt der IHK-Fachberater Ausbildung, Michael Götz. „Sie sind authentisch, sprechen die gleiche Sprache wie die nur wenig jüngeren Schüler“, erzählt er.

Ziel sei es, den Jugendlichen zu vermitteln, was sich für sie im Alltag der Berufsausbildung ändern wird. Außerdem könnten sie durch die Ausbildungsbotschafter Unternehmen in ihrer Nähe kennen lernen und sich frühzeitig für Praktika oder Lehrstellen bewerben. Auch die Bandbreite an Berufen werde vorgestellt. „Noch immer möchte jedes zweite Mädchen Tierpflegerin oder Erzieherin werden. Bei jungen Männern steht der Kfz-Mechatroniker hoch im Kurs“, sagt Götz. Dabei gebe es beispielsweise in Ahrensfelde (Barnim) eine Firma, die mathematisch-technische Softwareentwickler ausbilde. Auch der Beruf des Kaufmanns für das Gesundheitswesen sei nahezu unbekannt.

Die Idee stammt von der IHK Hannover

„Unser spezielles Angebot der Berufsberatung wird von den Schulen gut angenommen. Wir können gar nicht alle Anfragen sofort bedienen“, sagt Götz. Schließlich sei die IHK bemüht, ihre Botschafter in Bildungseinrichtungen in der Umgebung ihrer Firmen zu schicken. Die Idee dazu habe die Kammer von der IHK in Hannover übernommen.

Der Brandenburger Staatskanzlei war das Projekt im Mai die Auszeichnung zum „Demografie-Beispiel des Monats“ wert. Es trage dazu bei, den Übergang von der Schule in den Beruf erfolgreicher zu machen und Fachkräfte in der Region zu gewinnen, sagt Staatskanzleichef Martin Gorholt.

Derzeit noch 333 freie Ausbildungsplätze

An Zahlen lasse sich das bisher nicht festmachen, meint Götz: „Ob sich Schüler motiviert durch unsere Ausbildungsbotschafter tatsächlich für eine Lehrstelle in Ostbrandenburg bewerben, ist schwer zu sagen. Da führen wir keine Statistik.“ Aktuell gebe es in der IHK-Lehrstellenbörse 333 freie Ausbildungsplätze, viele Firmen suchten noch Nachwuchskräfte. Auch an Gymnasien seien die Ausbildungsbotschafter unterwegs, denn nicht jeder, der Abitur mache, wolle tatsächlich studieren. „Jeder vierte Azubi bei uns hat die Hochschulreife“, sagt Götz.

Einer von ihnen ist Maik Grebasch, im dritten Lehrjahr als Industriemechaniker. „Ich wollte nicht länger büffeln, sondern muss mich bei der Arbeit bewegen“, erklärt er den Neuntklässlern. Schulleiterin Uhlig lobt vor allem die Beispielwirkung der Ausbildungsbotschafter, frei nach dem Motto: Aus mir ist tatsächlich was geworden.

„Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder zu bekommen ist schon interessant“, sagt die 15-jährige Leoni Meister aus Altlandsberg. Viele aus ihrer Klasse hätten noch keine Vorstellungen, was sie später beruflich machen wollten. Sie selbst will Rechtspflegerin werden.

Botschafter Jonny Mai hat in der 9a zumindest eine Schülerin überzeugt – sie ist gut in Mathe und will eine Banklehre machen. Zwei weitere Jugendliche löchern ihn in der großen Pause mit Fragen. „Ich rede gern und habe Spaß an meiner Mission“, sagt der 16-Jährige.

Von Jeanette Bederke