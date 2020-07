Potsdam

Wer mit dem Bettenkauf ein paar Tage gewartet hat, ist gut dran. In der letzten Juniwoche kostete das jugendlich wirkende „Valmondo“-Bett mit der neckischen Kopfleiste aus Holzlatten noch 1799 Euro. Kaum aber greift ab dem ersten Juli die Mehrwertsteuersenkung der Bundesregierung, purzeln im Potsdamer Möbelhaus die Preise. „Valmondo“ gibt es jetzt für schlappe 1551 Euro. Wer es lieber etwas klassischer hat, kommt mit der daneben stehenden, französisch anmutenden „Bettanlage“ in Grau auch ganz gut weg: Von 1989 Euro auf 1715 Euro ging der Preis für das Doppelbett zurück.

„16 % Mehrwertsteuer geschenkt“ jubeln die Preisschilder bei der ausgestellten Ware. „Ohne Wenn und Aber“ gelte das, verkündet das Möbelhaus „ Porta“ in Potsdam. So ganz stimmt das Versprechen allerdings nicht. Das weiße Regal „Point“ hatte auch Ende Juni schon 149 Euro gekostet. Denn auch wer unbedingt eine neue Wohnlandschaft braucht, ist mit „Bernd“, einer üppigen Sofagarnitur in Grau, gut bedient: Immerhin gut 96 Euro spart man seit Mittwoch.

Die Bundesregierung erhofft sich von der zum 1. Juli in Kraft getretenen Senkung der Mehrwertsteuer eine Belebung der Konsumkultur. Dabei sind Händler aber nicht verpflichtet, die kleine Steuerersparnis an die Verbraucher weiterzugeben – zumal Preiskalkulation und -Umstellung für ein halbes Jahr auch erhebliche Kosten verursacht.

Die MAZ wollte wissen, wie die Händler mit der Steuersenkung umgehen. Ergebnis: Von 30 unterschiedlichsten Produkten – vom Turnschuh bis zur Sofalandschaft – sind in der vergangenen Woche nur sechs neu und günstiger ausgepreist worden. Die Spanne der Preisnachlässe ist groß.

Im neben dem Möbelhaus liegenden Stern-Center wirbt das Bekleidungsgeschäft „ C&A“ ausdrücklich mit den Konterfeis der Bundeskanzlerin und des Finanzministers und verspricht sogar sechs Prozent „Rabatt auf alles“. Solche Aktionen gibt es aber längst nicht in allen Geschäften der Mall.

Schnäppchen im Elektromarkt

So etwa beim Elektronikhändler Media Markt. Für einen Fernseher mittlerer Größe zahlt man jetzt nur noch 752,90 Euro und spart gegenüber Juni rund 47 Euro. Die luxuriöse Kaffeemaschine „Jura S 80“ gibt es für den schiefen Preis von 1266,27 Euro und damit rund 33 Euro günstiger als noch vor ein paar Tagen. Der Staubsauger von „Thomas“ ist dagegen nur fünf Euro günstiger geworden. Beim iPhone XS beträgt der Preisnachlass nur drei Cent.

Sehr unterschiedlich ist das Bild bei den Modehändlern. Die rosa Shorts für Teens bei „Superdry“ kosten nach wie vor 49,99 Euro. Auch der nietenbesetzte Glitzergürtel ist mit 29,95 Euro nicht günstiger geworden.

Nebenan bei „ Peek & Cloppenburg“ ist dagegen der Preis für eine Damenbluse um sechs Euro und für ein Herrenjackett um zehn Euro gesunken. Andere Gebrauchswaren, zum Beispiel schwarze Outdoor-Rucksäcke für etwa 50 Euro oder die Hängematten aus dem Geschenkshop für 22,60 Euro blieben im Preis gleich.

Beim Optiker heißt es, dass man die Mehrwertsteuer zum Teil an die Kunden weitergebe. Die coole „Ray-Ban“-Sonnenbrille blieb allerdings im Preis gleich (150 Euro). Eine Enttäuschung für Schnäppchenjäger bleibt auch der Bummel durch das Schuhgeschäft „Deichmann“: ob Stiletto-Sandale mit Strass, Lauf- oder Straßenschuh – geändert hat sich bei den Preisschildern nichts.

Erlass manchmal erst an der Kasse

Das heißt aber nicht, dass es den Mehrwertsteuernachlass nicht doch gibt. Denn einige Läden ziehen die kleine Ersparnis pauschal erst an der Kasse ab. So teilt die Parfümerie Douglas auf Anfrage mit, dass die Differenz von drei Prozent direkt beim Einkauf an der Kasse vom Gesamtbetrag abgezogen wird. „Diese Regelung zur Weitergabe der Mehrwertsteuer-Senkung gilt in all unseren Filialen“, so eine Sprecherin.

Ebenso verfährt man offenbar bei den Filialen eines Geschäfts für die größeren Größen. Die jugendliche, grüne Kaputzenjacke dort kostet dem Preisschild zufolge weiterhin 279,95 Euro. Der Mehrwertsteuerrabatt sei aber beim Zahlen durchaus mit drin, versichert eine Verkäuferin. „Sie sehen das dann auch auf dem Kassenbon.“

Von Rüdiger Braun