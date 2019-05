Potsdam

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch Eckpunkte zur Strukturförderung der Kohleregionen bis 2038 beschlossen. Sie basieren auf den Empfehlungen der Kohlekommission und sehen vor, dass der Bund bis spätestens 2038 insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro für die Weiterentwicklung der bisherigen Braunkohlereviere zur Verfügung stellt, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) in Berlin ankündigte.

Dabei geht es konkret um die brandenburgische und sächsische Lausitz sowie um Braunkohlereviere in Nordrhein-Westfalen westlich von Köln und in Sachsen und Sachsen-Anhalt um Leipzig und Halle. Auch die Standorte besonders betroffener Steinkohlekraftwerke und das ehemalige Braunkohlerevier Helmstedt in Niedersachen sollen eine Unterstützung erhalten.

Altmaier : Chance für die Regionen

Der Strukturwandel sei ein große Chance für die vom Kohleausstieg betroffenen Kohleregionen, sagte Altmaier: „Wir lösen unser Versprechen ein. Der Kohleausstieg muss für die betroffenen Regionen zur Chance werden“, sagte Altmaier.

Herzstück eines geplanten Strukturstärkungsgesetzes seien Finanzhilfen des Bundes an die Länder für bedeutende regionale Investitionen mit einem Gesamtwert von bis zu 14 Milliarden Euro, sagte Altmaier. Darüber hinaus werde der Bund bis zu 26 Milliarden Euro für konkrete eigene Projekte in den Kohleregionen aufwenden, um die Attraktivität der Standorte zu steigern. Investiert werden soll das Geld insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur, in die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und von Bundesbehörden.

Woidke : „Hart gekämpft“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sprach von einem „starken Signal in die Reviere und in unsere Lausitz“. „Dafür haben wir hart gekämpft und verhandelt.“ Das Gesetz müsse jetzt zügig auf den Weg gebracht werden. „Politik muss jetzt liefern. Dann sehen die Menschen, dass wir handeln.“ Wichtig sei jetzt, dass die Verabredungen in einem Staatsvertrag festgehalten werden.

Auch der Wirtschaftsforscher Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut Dresden zeigte sich zufrieden. Die Befürchtung, dass den Ländern einfach Geld zur freien Verfügung überwiesen werde, habe sich nicht bewahrheitet. „Es fließt zwar viel Geld, und das ist auch richtig, aber der Bund behält sich ein Mitspracherecht vor. Außerdem müssen die Länder bei den meisten Maßnahmen einen finanziellen Eigenanteil leisten, was einen Anreiz bietet, sorgsam mit dem Geld des Bundes umzugehen“, sagte Ragnitz.

Die meisten Infrastrukturprojekte sowie die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen in den Braunkohleregionen seien sinnvoll angelegtes Geld: „Denn damit wird ein Beitrag für einen erfolgreichen Strukturwandel geleistet.“

Forschungsprojekte und 5G

In der Lausitz sollen mehrere Forschungsinstitute angesiedelt werden, außerdem soll dort eine Modellregion für den Mobilfunkstandard der Zukunft 5G entstehen. Auch Forschungsprojekte für den umweltfreundlichen Verkehr sollen dort etabliert werden. Unter anderem sollen in der Lausitz hybride Antriebe für Flugzeuge entwickelt werden.

Ein hochrangiges Bund-Länder-Koordinierungsgremium solle sicherstellen, dass die Maßnahmen über die kommenden zwei Jahrzehnte optimiert und an neue Entwicklungen angepasst werden, kündigte Peter Altmaier an.

Grüne: Keine neuen Tagebaue

Zudem sollen mit einem Sofortprogramm Projektvorschläge der Länder im Rahmen bestehender Bundesprogramme umgesetzt werden. Dafür stellt der Bund bis zu 240 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung. „Auf der Grundlage dieser politischen Einigung wird nun zügig ein entsprechender Gesetzesentwurf der Bundesregierung erstellt“, sagte Altmaier.

Die Grünen forderten angesichts der Finanzzusagen des Bundes, dass sich Brandenburg nun gegen neue Tagebaue positioniert. „Wir erwarten von der Landesregierung noch vor der Landtagswahl die längst überfällige Absage an den neuen Tagebau Welzow Süd. Bis heute wird den Menschen in der Region Planungssicherheit verweigert, obgleich nicht zuletzt mit dem Ergebnis der Kohlekommission geklärt ist, dass der neue Tagebau nicht mehr gebraucht wird“, sagte die Wirtschaftsexpertin Heide Schinowsky.

Von Torsten Gellner