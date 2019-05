Essen

Thyssenkrupp-Aktien sind Freitagvormittag nach einem Bericht über ein mögliches Scheitern der Stahlfusion mit dem indischen Tata-Konzern stark gestiegen. In der Spitze stand ein Plus von acht Prozent auf 12,135 Euro auf der Kurstafel.

Grund für den Kurssprung war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über ein mögliches Scheitern der geplanten Zusammenlegung der Stahlsparte mit Tata Steel. Der Konzern erwäge deshalb einen Börsengang der Aufzugssparte. Dies hatten Investoren zuletzt immer wieder gefordert.

Zuletzt hatten die Unternehmen nach Bedenken in Brüssel Zugeständnisse an die EU-Wettbewerbshüter gemacht. Durch die Fusion soll Europas zweitgrößter Stahlkonzern mit rund 48 000 Mitarbeitern und Werken in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden entstehen. Thyssenkrupp und Tata wollen jeweils 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden halten.

Die Stahlfusion gilt als ein Kernstück des geplanten Konzernumbaus von Thyssenkrupp. Der Gesamtkonzern soll in zwei selbstständige Gesellschaften aufgespalten werden. Dabei soll das traditionelle Werkstoffgeschäft von dem Industrie-Geschäft getrennt werden.

Die EU-Wettbewerbshüter wollten die Fusion nach früheren Angaben bis zum 5. Juni prüfen. Die Brüsseler Behörde befürchtete zuletzt vor allem bei Stahlzulieferungen an die Automobilindustrie Beeinträchtigungen des Wettbewerbs. Auch bei metallbeschichtetem Verpackungsstahl, der etwa bei Konservendosen genutzt werde, gebe es Bedenken, hatte die Kommission im vergangenen Oktober mitgeteilt.

Von Rnd/hö