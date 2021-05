Potsdam

Der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, hält Kurzstreckenflüge auch in Zukunft für nötig. Ein massiver Ausbau von Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn in den nächsten zehn Jahren sei angesichts der langen Planungszeiträume und hohen Kosten nicht realistisch, sagte er am Freitag.

„Wir sind zeitlich gar nicht in der Lage, bis 2030 hier Lösungen anzubieten“, sagte er. Viel sinnvoller sei es, die Entwicklung neuer Antriebstechniken für Flugzeuge zu entwickeln und dafür mehr Forschungs- und Fördermittel auszugeben.

„Wir wollen, dass bis 2030 Regionalflugzeuge elektrisch fliegen. Das ist ein realistisches Ziel“, sagte er. Kurzstreckenflüge könnten komplett emissionsfrei gestaltet werden. „Es wäre klug, hier mehr Mittel zu investieren.“

Aufgescheucht von Baerbock

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hatte die Luftfahrtbranche mit ihren Äußerungen aufgescheucht, wonach sie Flugreisen verteuern und darauf hinarbeiten wolle, Kurzstreckenflüge „perspektivisch“ abzuschaffen. Die Bahn müsse ausgebaut werden, sodass sich Kurzstreckenflüge nicht mehr lohnen.

Jarzombek verwies auf den Bau der Schnell-Bahnstrecke Berlin- München, der zehn Milliarden Euro gekostet habe. Das Projekt war 1996 gestartet und 2017 abgeschlossen worden. Er sei zwar auch ein großer Fan des Hyperloops, doch auch das sei immens teuer und mit langen Planungszeiträumen verbunden. Außerdem existiert vom Hyperloop des Tesla-Chefs Elon Musk bisher nicht mehr als eine Vision: Passagierkapseln sollen sich in einer luftleeren Röhre auf Luftkissen annähernd in Schallgeschwindigkeit über weite Strecken bewegen.

Elektrisches Fliegen auf kürzeren Distanzen

Wesentlich greifbarer ist da aus Sicht des Dahlewitzer Turbinenbauers Rolls-Royce die Entwicklung sparsamerer und mittelfristig klimaneutraler Antriebe. Im Bereich der Kurzstreckenflieger seien die ersten Schritte hin zu elektrischen Antrieben bereits getan, so Jörg Au, Chef-Ingenieur bei Rolls-Royce. Bei der Langstrecke ist Au zurückhaltender, was das elektrische Fliegen angeht.

Es gibt Reichweitenprobleme, die nötigen Akkus wären extrem schwer. „Wir sehen nicht, dass wir bei Langstreckenflügen in zehn bis zwanzig Jahren ohne Gasturbinen mit kerosinähnlichen Kraftstoffen auskommen können“, sagte er. Rolls-Royce arbeite an einem „Technologiesprung“, wonach diese Triebwerke mit synthetischen Kraftstoffen aus CO2 -neutraler Produktion angetrieben werden können.

Hohe Sicherheitsanforderungen

Beim elektrischen Fliegen stellen sich laut Au nicht nur technische Fragen, sondern auch solche der Zulassung. „Eine fliegende Batterie ist etwas ganz anderes als eine fahrende. Die Sicherheitsanforderungen sind ganz andere“, erklärte er. „Das zu zertifizieren ist ein Kraftakt.“ Gleichwohl sei Markt deutlich in Bewegung gekommen und die Nachfrage nach elektrischen Antrieben sei enorm gestiegen.

MTU: Getriebe nutzt Wasserdampf und Wärme

Beim Konkurrenten MTU, der unter anderem in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) sitzt, schätzt man das ähnlich ein. Hier arbeitet man an einem „revolutionären Konzept“, wie MTU-Technik-Vorstand Lars Wagner erklärte: Auf dem Weg zum emissionsfreien Fliegen setzt MTU auf die WET-Technologie, auf den „Water Enhanced Turbofan“. Das ist ein Getriebe, bei dem der entstehende Wasserdampf und die Abwärme aus dem Turbinenstrahl wiederverwertet wird. Das soll den Wirkungsgrad erheblich steigern und die Zahl der Stickoxide um 80 Prozent verringern. Nebeneffekt: Kondensstreifen am Himmel verschwinden dadurch.

Der Flugzeugbauer Airbus will bis 2035 das erste kommerzielle Flugzeug in die Lüfte entlassen, das mit klimaneutral erzeugtem Wasserstoff angetrieben wird. Bis 2050 will man komplett emissionsfrei fliegen. Die Flugzeuge der Zukunft würden sich aber optisch von den heutigen unterscheiden, wie Airbus-Technik-Chefin Grazia Vittadini erklärte. „Wir werden breitere, längere Flugzeuge erleben. Man muss die Flugzeuge um die neuen Antriebe herumbauen.“

Neue Technologie, teurere Flüge

Ob es auch im Zeitalter der alternativen Antriebe noch 29-Euro-Flüge nach Mallorca geben wird? So deutlich will das niemand aus der Luftfahrtbranche sagen. Klar ist aber, dass die neue Technologie Geld kosten wird. Synthetische Kraftstoffe werden teurer sein, dafür sollen die Triebwerke auch effizienter werden. Rolls-Royce-Chef-Ingenieur Au schätzte die Teuerung daher auf einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz. Ähnlich äußerte sich Lars Wagner, Technik-Chef bei MTU. Er zeigte sich zuversichtlich: „Nein, es werden in Zukunft nicht nur Reiche fliegen.“

„Fliegen darf kein Luxus sein für elitäre Schichten“, sagte Luftfahrtkoordinator Jarzombek. „Dass der Einsatz neuer Technologien Geld kostet, ist völlig normal“, sagte er. Das sei bei Elektroautos zu beobachten, die aber immer günstiger würden. Die Preiskurve flache mit der steigenden Nachfrage ab, so die Erfahrung.

Von Torsten Gellner