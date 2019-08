Potsdam

Mit einer neuen Landesentwicklungsgesellschaft will Brandenburg mehrere geplante große Strukturprojekte in der Lausitz infolge des Kohleausstiegs umsetzen. Das Kabinett beschloss die Gründung am Dienstag in Potsdam als Tochter der Landesinvestitionsbank mit Sitz in der Lausitz – wo genau, war zunächst offen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sagte: „Heute ist eine wichtige Entscheidung für die zukünftige Entwicklung der Lausitz gefallen.“ Als Beispiel für überregional bedeutende Projekte nannte er die kombinierten Straße-Schiene-Güterterminals Schwarzheide und Schwarze Pumpe. Brandenburg will eng mit Sachsen zusammenarbeiten.

500 Millionen jährlich zu verteilen

Die Gesellschaft sei ausdrücklich nicht nur für Projekte in der Lausitz gedacht, sondern solle perspektivisch komplizierte Vorhaben in ganz Brandenburg begleiten, betonte Finanzminister Christian Görke (Linke). So sei die Entwicklung von Industrieparks in der Prignitz oder der Uckermark denkbar.

Ausgestattet wird die ILB-Tochter zunächst mit einem Stammkapital von einer Million Euro. Sie soll 20 bis 25 Mitarbeiter haben, die nun per Ausschreibung gesucht werden. Wo die Gesellschaft angesiedelt wird, dazu wollten sich weder Woidke noch Görke äußern.

Formal gegründet ist die Gesellschaft noch nicht. Dies soll geschehen, sobald der Bund das Strukturstärkungsgesetz verabschiedet hat, das die finanziellen Rahmenbedingungen für den Ausstieg aus der Braunkohle festlegt. Woidke zeigte sich zuversichtlich, dass das Gesetz Ende des Monats, also noch vor der Landtagswahl, verabschiedet wird.

Auch die Wirtschaft forderte, dass das Gesetz vom Bund rasch realisiert wird. Die Unternehmen bräuchten Planungssicherheit für ihre Investitionsentscheidungen, sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB).

Von Torsten Gellner