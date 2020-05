Brandenburg will Gaststätten ab dem 15. Mai wieder öffnen

Potsdam

Brandenburg plant unter Auflagen eine Öffnung der Gaststätten ab 15. Mai - innen wie außen. Das sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Vorschlag für die nächste Kabinettssitzung vor. Am Abend will Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) vor die Presse treten und die Pläne erläutern. Zuvor findet eine Telefonkonferenz zwischen den Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) statt.

Wie die Berliner „B.Z.“ berichtete, wollen Berlin und Brandenburg die Gaststätten gemeinsam wieder öffnen und haben sich auf den Termin verständigt. Hotels und Pensionen sollen dem Bericht zufolge am 25. Mai wieder eröffnen – unter strengen Hygiene-Auflagen, ähnlich wie bei den Lokalen, heißt es.

Angebote für Tagestouristen geplant

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hatte am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtages noch keinen konkreten Termin genannt, sondern einen Eröffnungskorridor, auf den man sich mit dem Bundeswirtschaftsministerium verständigt habe. Demnach soll die Gastronomie in Deutschland unter Auflagen zwischen dem 9. und 22. Mai wieder öffnen können. Hotels sollen bis spätestens Ende Mai wieder für ihre Gäste da sein. Betriebe im Tagestourismus könnten laut Steinbach bereits früher öffnen.

Dehoga-Präsident: „Geldverdienen so schwierig wie selten“

Der Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg ( Dehoga) bezeichnete die Lage der Branche als äußerst angespannt. „Ich glaube, Geldverdienen wird in diesem Jahr so schwierig wie selten“, sagte Präsident Olaf Schöpe. Die große Herausforderung der Betriebe sei es, eine Gratwanderung zwischen Aufwand und Ergebnis zu schaffen. Sie müssten eher vorsichtig kalkulieren, erklärte er. Hygiene- und Abstandsregeln würden dazu führen, dass mancherorts Hotels und Gaststätten nur mit halben Kapazitäten an den Markt gehen könnten.

Schöpe bezeichnete das „Vorpreschen“ von Ländern wie Niedersachsen oder Mecklenburg Vorpommern als „Initialzündung“. An der Stelle sei er über mutige Schritte dankbar, andere Länder gerieten dadurch in Zugzwang. Die Erleichterung über geplante Lockerungen im Gastgewerbe sei bereits vielerorts zu spüren, schätzte er ein. „Ich habe noch nie erlebt, dass die Menschen so froh sind, wieder arbeiten zu dürfen“. Schöpe erneuerte seine Forderung nach Unterstützung für Betriebe, die durch die Corona-Beschränkungen in Notlage geraten sind.

Lockerungen zeichneten sich ab

Die Spitzen der Kenia-Koalition im Landtag hatten sich wie Innenminister Michael Stübgen ( CDU) zuvor offen dafür gezeigt, dass Gaststätten allmählich wieder öffnen - unter Einhaltung strikter Abstands- und Hygieneregeln.

In Brandenburg sind Gaststätten seit rund sechs Wochen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen - nur Abhol- und Lieferdienste sind möglich. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Brandenburg hatte die Lage der Branche als katastrophal bezeichnet. Mehrere Bundesländer hatten angekündigt, die strengen Verbote für die Gastronomie zu lockern. Niedersachsen will das Essengehen ab 11. Mai unter Auflagen erlauben.

