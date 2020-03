Potsdamer Klinikum bestellt 2000 Corona-Gesichtsmasken bei Theaterschneiderei

Potsdam

Das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann schlägt einen ungewöhnlichen Weg ein, um dringend benötigte Corona-Gesichtsmasken aufzutreiben. Die Klinikleitung trat an das Hans-Otto-Theater heran mit der Anfrage, ob die Kostümabteilung kurzfristig in der Lage wäre, 2000 Schutzmasken zu nähen. Intendantin Bettina Jahnke erklärte: „Wir sind dazu grundsätzlich bereit.“ Heute findet ein Treffen statt, um Einzelheiten zu klären.

Wie es heißt, will das Potsdamer Klinikum auf den sozialen Netzwerken einen Aufruf starten, um weitere Schneidereien mit ihrem Anliegen zu erreichen. Einer Spiegel-Meldung zufolge sind sechs Millionen Masken vom Typ FFP2, die das Beschaffungsamt der Bundeswehr für Deutschland bestellt hat, auf dem Flughafen in Kenia spurlos verschwunden. Die gerade von Krankenhäusern und Arztpraxen dringend erwartete Lieferung sollte am 20. März in Deutschland eintreffen.

Von Karim Saab