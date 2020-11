Potsdam

Wer in Potsdam lebt, hat ihn vielleicht schon einmal gesehen: Den giftgrünen PotsPresso-Becher von der Potsdamer Bürgerstiftung. In über 60 Geschäften gibt es ihn bereits – inzwischen auch in blauen, roten und weiteren Farben. Und im Gegensatz zu Einwegbechern verursacht der PotsPresso keinen Müll.

„Ziel des Bechers ist es, ein stadtweites Pfandsystem einzuführen“, sagt Marie-Luise Glahr, die Vorsitzende der Stiftung. Und das System ist simpel. Wer sich unterwegs ein Getränk zum Mitnehmen bestellt, erhält es in einem PotsPresso. Dabei zahlt man zwei Euro Pfand für den Becher – und kriegt das Geld wieder, wenn der klimafreundliche Becher in einem der vielen Partnergeschäfte wieder abgegeben wird.

Anzeige

So soll dem vielen Müll durch Einwegbecher entgegengewirkt werden. „Über 20.000 Becher sind in Potsdam bereits im Umlauf“, sagt Glahr. Doch um den Becher in der gesamten Stadt zu etablieren, brauche es vor allem eines: Geld.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Seit Ende 2017 gibt es die Becher nun schon. „Ich habe drei Kinder und möchte ihnen einen lebenswürdigen Planeten hinterlassen“, beschreibt Glahr ihre Motivation für das Projekt. Und die Idee würde allen zu Gute kommen.

Wenn sich Geschäfte an der Aktion beteiligen, zahlen die Händler keine Pfandsystemgebühren. „Die Müllvermeidung soll nicht auf dem Rücken der Händler stattfinden“, sagt Glahr. Auch für die Verbraucher entstehen keine Mehrkosten, sie bekommen ihr Geld wieder, wenn sie den Becher abgeben.

Laut Glahr werde der Becher in Potsdam gut angenommen. „Aus verschiedenen Altersgruppen haben wir ein absolut positives Feedback bekommen“, sagt sie. Es entstehe ein „Wir-Gefühl, an solch einem Projekt teilnehmen zu wollen“. Vielen wäre es wichtig, Potsdam weiter zu einer modernen, nachhaltigen Klimastadt zu entwickeln.

2021 gehen dem Projekt die Fördergelder aus

Ende nächsten Jahres aber gehen dem Projekt die Fördergelder vom Land Potsdam, den Stadtwerken Potsdam und dem Unternehmensverbund ProPotsdam aus. Und weil weder Händler noch Kunden die Becher bezahlen, wird die Frage der Finanzierung zu einem Problem. Denn bisher bezahlt die Potsdamer Bürgerstiftung die PotsPresso-Becher mit Hilfe von Spenden und Fördergeldern.

Glahr glaube nicht, dass diese Zahlungen verlängert werden. Setzen wolle man in Zukunft auf Sponsoren, die dann ihre eigene Werbebotschaft auf dem PotsPresso-Becher drucken lassen können. Aber Glahr appelliert auch an die Stadt: „Ein städtisches, kommunales Pfandsystem muss man wollen“, sagt sie. Es sei kein Selbstläufer und brauche eine Vollfinanzierung. Sie wünscht sich, dass auch die Nutzer eine aktivere Rolle einnehmen: „Jeder kann ein Becher-Botschafter sein“, sagt sie.

Auch die aktuelle Corona-Pandemie mache dem Projekt zu schaffen. „Wenn Unternehmen um ihre Existenz kämpfen, hat Müllvermeidung nicht die oberste Priorität“, sagt Glahr. Immer wieder müssen die Geschäfte aufgrund der Corona-Verordnungen schließen. Besonders viele mittelständische Unternehmen haben mit der Krise zu kämpfen. „Wir sind von der Krise betroffen, weil unsere Partner betroffen sind“, sagt Glahr.

Zumindest aber in Sachen Hygiene gebe es keine Probleme. Nachdem die PotsPresso-Mehrwegbecher in einem der teilnehmenden Geschäfte abgegeben wurden, würden sie bei über 60 Grad gewaschen und desinfiziert. „Sie sind sauber und niemand muss sich Sorgen machen“, sagt Glahr. Wie es mit dem PotsPresso weiter geht, ist noch nicht klar. Glahr wünsche sich aber, dass sich der Becher weiter im Potsdamer Stadtbild verankert.

Weder für Händler noch für Kunden entstehen Mehrkosten. Gib der Kunde den Becher wieder ab, werden die zwei Euro Pfand erstattet. Quelle: Beate Waetzel

Lesen Sie auch

Von Steve Reutter