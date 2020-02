Warum eine Fusion nicht zwangsläufig gegen Hennigsdorf spricht

Potsdam

Gewerkschaft und Betriebsräte wurden kalt überrascht. Die IG Metall brauchte mehr als einen ganzen Tag, ehe sie die jüngsten Spekulationen um die Zukunft des Zugherstellers Bombardier, der auch in Hennigsdorf ( Oberhavel) baut, kommentierte. „Die Unternehmen müssen schnellstens Stellung zu den Fusionsgerüchten nehmen. Sie dürfen die Beschäftigten nicht länger im Unklaren über ihre Zukunft lassen“, forderte am Freitag der für die Bahnindustrie zuständige IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner. Diesen Gefallen taten die Unternehmen der Gewerkschaft nicht. Weder Bombardier noch Alstom äußerten sich zu dem Gerücht, wonach der kleinere französische Zughersteller ( Alstom) dem großen franko-kanadischen Unternehmen (Bombardier) die Zugsparte abkaufen will.

Die Krise

Obwohl Bahn-Fahren im Trend liegt, plagen sich die Zughersteller seit Jahren mit Problemen und Überkapazitäten. Bombardier hatte in den vergangenen Jahren deswegen weltweit mehrere Tausend Jobs abgebaut, in Deutschland sollen bis zu diesem Jahr 2200 Jobs wegfallen. 2019 machte das Unternehmen, das neben Zügen auch Flugzeuge baut, 1,6 Milliarden US-Dollar Verlust. Zuletzt litt auch die Qualität. Bombardier lieferte zu spät, die Deutsche Bahn weigerte sich, 25 bestellte IC-2-Züge abzunehmen – wegen Problemen mit der Bordsoftware.

Die Stimmung

Die Stimmung in der Belegschaft ist mau. Schließlich wurden schon 400 Stellen in Hennigsdorf gestrichen. Jetzt droht sich das Spiel zu wiederholen, befürchtet Oliver Höbel, der für die IG Metall im Aufsichtsrat von Bombardier sitzt. „Gerade die ostdeutschen Standorte in Bautzen, Görlitz und Hennigsdorf waren von den strukturellen Veränderungen der letzten Jahre stark betroffen. Die gegenwärtige Situation schafft erneut eine hohe Verunsicherung der Beschäftigten, die schnellst möglich beendet werden muss“, sagt er.

Die Konkurrenz

Neben Siemens Mobility, das gerade von der DB Regio den Zuschlag für 18 Mireo-Züge für das Lausitz-Netz bekommen hat, sind in Europa vor allem der Schweizer Hersteller Stadler (mit Werk in Pankow) sowie der französische Zugbauer Alstom Konkurrenten für Bombardier. Alstom hat weltweit etwa 36.000 Mitarbeiter, in Deutschland rund 2500.

Ursprünglich wollten Siemens und Alstom fusionieren, nach Vorbild der deutsch-französischen Airbus-Kooperation. Der Zusammenschluss sollte die Unternehmen gegen die starke Konkurrenz aus China, den Bahnriesen CRRC mit 170.000 Beschäftigten, wappnen. Die Fusion scheiterte am Veto der EU-Wettbewerbshüter.

Die Spekulation

Alstom plant Medienberichten zufolge einen weiteren Fusionsanlauf und will nun Bombardier die Zugsparte abkaufen. So entstünde ein Eisenbahnkonzern mit rund 15 Milliarden Euro Umsatz und damit der zweitgrößte Anbieter auf dem Weltmarkt. Bestätigt hat das bislang niemand. Auch dieser Zusammenschluss stünde natürlich unter dem Vorbehalt der EU-Kommission. Davon geht auch die IG Metall aus. Ein Zusammenschluss von Bombardier und Alstom wäre kartellrechtlich so zu bewerten ist wie die untersagte Fusion von Siemens und Alstom. Auf keinen Fall dürfe der Stellenabbau einseitig zulasten der Beschäftigten in Deutschland kommen, so Jürgen Kerner.

Die Folgen

Eine Fusion würde unweigerlich einen Stellenabbau zur Folge haben, davon gehen alle Beobachter aus. Das liegt auf der Hand, weil bei Übernahmen zwangsläufig Doppelstrukturen entstehen. Deswegen pocht der Betriebsrat auf den Erhalt des Standorts. Was das aber für die einzelnen Standorte bedeutet, ist schwer zu sagen.

Für den Erhalt des Standorts Hennigsdorf (rund 2700 Mitarbeiter) spräche die Nähe zu Berlin und die im Zuge des Konzernumbaus bereits beschlossene Neuausrichtung zu einem Kompetenzzentrum. Und dafür spricht auch die wirtschaftliche Entwicklung Brandenburgs mit Ansiedlungen von Tesla und der Förderung der Wasserstofftechnologie, mit der künftig auch Züge angetrieben werden sollen. Gebaut hat den Wasserstoffzug, der vergangenes Jahr auch auf der Heidekrautbahn fuhr, Alstom.

Von Torsten Gellner