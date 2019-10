Der November bringt für Verbraucher einige Änderungen mit sich, die in manchen Bereichen das Leben erleichtern oder Kosten sparen können. Eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen, die im kommenden Monat anstehen.

Die Wechselsaison bei Kfz-Versicherungen endet

Wenn Autofahrer wollen, ändern sich auch ihre Beiträge zur Kfz-Versicherung im November. Und derzeit sind die Bedingungen günstig, denn ein heftiger Preiskampf der Versicherer prägt die diesjährige Wechselsaison. Den hat maßgeblich die Allianz angeheizt, die mit einem neuen Online-Tarif Marktführer HUK Coburg die Kunden abspenstig machen will. Nach Berechnungen der Zeitschrift „Finanztip“ lassen sich in diesem Jahr mehrere Hundert Euro sparen – wenn man bis zum Ende der Wechselsaison am 30. November eine neue Police abschließt.

Der Pflege-TÜV wird genauer

Wie gut eine Pflegeeinrichtung ist, können Betroffene und Angehörige schon jetzt an den Noten des Pflege-TÜV ablesen. Oder auch nicht, denn die Durchschnittsnote liegt bundesweit bei 1,2 – weil die Prüfkriterien nicht sonderlich differenziert sind. Ein Teil der Pflege-TÜV-Reform gilt seit Anfang Oktober, nun folgt der nächste Part.

Denn fortan sind Kontrolleure des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen unterwegs, um Pflegeeinrichtungen zu überprüfen. Die Prüfer sollen dabei sowohl mit Bewohnern als auch mit den Pflegekräften sprechen. Bis Ende 2020 soll jedes Pflegeheim einmal überprüft worden sein. Die Ergebnisse wollen die Krankenkassen auf ihren Pflegeheimportalen veröffentlichen.

Die eID kommt für alle

Beim Personalausweis ist die elektronische ID seit 2017 Standard. Bürger anderer EU-Staaten und im Ausland lebende Deutsche konnten die Funktion bislang aber nicht nutzen. Ab November gibt es nun eine eID-Karte, mit der sich Nutzer im Internet identifizieren können. Gebraucht wird die Funktion unter anderem, um im Netz einen Führerschein zu beantragen und eine Steuererklärung einzureichen. Auf der neuen Karte, die ab November beantragt werden kann, sind unter anderem Name, Anschrift, Geburtsdatum und akademischer Titel gespeichert.

Behörden müssen digitale Rechnungen annehmen

Für Freiberufler und Unternehmen ist es ein Segen: Ab November müssen öffentliche Einrichtungen wie Behörden auch digitale Rechnungen akzeptieren. Die können per Mail, Fax oder Web-Download übermittelt werden. Die Bundesregierung setzt damit eine EU-Richtlinie um, die zur Beschleunigung der digitalen Verwaltung beitragen soll.

Kein Schimpfen mehr auf Draghi

Bei Sparern in Deutschland dürfte EZB-Chef Mario Draghi in den vergangenen acht Jahren zum Hassobjekt avanciert sein – schließlich haben die Niedrigzinspolitik und Anleihenkäufe hiesigen Kontobesitzern herbe Zinssenkungen beschert. Zwar stehen dem auch positive Auswirkungen – beispielsweise bei der Belebung der Konjunktur – gegenüber. Doch Draghis Ruf ist nach anhaltender Kritik vor allem aus Deutschland im Keller.

Ab dem 1. November ist der Italiener aber nicht mehr der richtige Adressat für Kritik, weil er die Zentralbankleitung verlässt. Ihm folgt die frühere IWF-Chefin Christine Lagarde, die aber vorerst einen ähnlichen Kurs wie ihr Vorgänger fahren dürfte.

Apple TV+: Neues Futter für Streamingfans

Für Serienfans gibt es im November mehrere Highlights. Mit der Superhelden-Serie „Watchmen“ auf Sky und weiteren Neuerscheinungen ist für reichlich Unterhaltung gesorgt. Mit Apple TV+ startet der Digitalgigant außerdem einen eigenen, kostenpflichtigen Streamingdienst, dem Beobachter einiges zutrauen. In den USA soll im November auch der der Streamingdienst von Disney an den Start gehen. In Deutschland soll dieser aber erst 2020 verfügbar sein.

Google Stadia startet Mitte November

Mit Google Stadia wird Streaming zudem für Gamer interessanter: Bei dem Dienst werden Spiele nicht mehr auf dem heimischen PC berechnet, sondern auf zentralen Servern. Das reduziert die Hardware-Anforderungen – ein sehr leistungsfähiger Internetanschluss vorausgesetzt. Starttermin ist der 19. November.

Im November neu auf Netflix

Natürlich gibt es auch auf den Streamingplattformen Netflix und Amazon Prime Video im November wieder neue Filme und Serien zu sehen. Auf Netflix startet am 1. November die Neuinterpretation des Romanklassikers „Die Welle“. Auch die neunte Staffel von „Modern Family“ gibt es zum Monatsanfang auf Netflix zu sehen. Das sind die Netflix-Highlights im November:

Ist November zu früh für Weihnachtsfilme? I don’t think so! pic.twitter.com/Jgee7xn7zm — NetflixDE (@NetflixDE) October 24, 2019

Neuheiten im November bei Amazon Prime

Amazon Prime zeigt im November unter anderem die zweiten Staffeln von „ Jack Ryan“ und „4 Blocks“. Auch im Angebot: Die „ Herr der Ringe“-Trilogie und „Die Queen“. Die Highlights von Amazon im Überblick: