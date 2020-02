Habeck: Ohne Digitalisierung keine Energiewende

Potsdam

Die Energiewende in Deutschland und Maßnahmen zum Klimaschutz sind nach Einschätzung von Grünen-Chef Robert Habeck nur mit Hilfe einer umfassenden Digitalisierung zu erreichen. Beim Übergang einer gleichmäßigen Energieversorgung aus Atom- und Kohlekraftwerken hin zu den vielfältigen erneuerbaren Energiequellen benötige man eine neue Koppelung der schwankenden Produktion an den Energieverbrauch, sagte Habeck am Donnerstag auf der „Smart Engergy“-Konferenz des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI) in Potsdam.

Gewaltige Chance für smarte Energienutzung

„Das ist eine gigantische Chance, über die smarte Energienutzung in Deutschland, in Europa, einen deutlichen Fortschritt zum Klimaschutz zu erzielen.“ Habeck kritisierte, dass bisherige Konzepte für intelligente Stromzähler („ Smart Meter“) zu sehr auf die Bedürfnisse der Netzbetreiber ausgerichtet seien, während sich für die Verbraucher keine klaren Vorteile ergäben. „Wenn man sagen würde, Du kannst jetzt über Dein Smarthome oder Deinen Internet-Router festlegen, dass bestimmte Haushaltsgeräte erst anfangen, Strom zu ziehen, wenn der Preis unter soundsoviel Cent pro Kilowattstunde liegt, dann hätte man eine ganz andere Nachfrage.“

Habeck wäre nicht Habeck, wenn er nicht den 20 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Forschung zugleich ein Problem intelligenter Stromnetze vor Augen führte. Wenn ein Stromanbieter dank Sensorik und digitaler Messsysteme weiß, dass Heinz in der Prignitz regelmäßig um 18 Uhr einen Anstieg des Verbrauchs hat, weil er nämlich seinen Plasmabildschirm einschaltet, dann weiß er irgendwann auch, dass Heinz um diese Zeit im Fernsehen „Rote Rosen“ schaut.

Die Frage der Persönlichkeitsrechte

Mit einem Male werfe die Idee der Smart Energy auch die Frage nach Persönlichkeitsrechten auf. Man dürfe nicht erst technische Energiefragen, dann persönliche Schutzrechte lösen. „Das muss zusammen gesehen werden.“ Die Frage nach der Digitalisierung sei immer auch die Frage: „Welche Gesellschaft wollen wir sein?“ Nicht umsonst hätten die Grünen erneuerbare Energie – etwa in Form von Solarzellen auf dem Dach – auch als Frage gesellschaftlicher Teilhabe gesehen. Bei allen Chancen der Smart Energy müsse man auch immer ein „klares Bewusstsein darüber haben, was wir wollen“.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) erdet die Gedankengänge seines Vorredners. „Wir stehen, was die Energiewende betrifft vor einem Scheideweg“, sagt Woidke. Das Land Brandenburg habe theoretisch die Möglichkeit 130 Prozent seines Energiebedarfs mit Erneuerbaren abzudecken, genutzt würden nur 30 Prozent. Woidkes Vorschlag zum Schließen der Lücke: „Wir brauchen mehr Wettbewerb im erneuerbaren Energiebereich.“

Schon jetzt fragten Unternehmen, ob sie ihre Produktion auch mit Erneuerbaren betreiben könnten. Hier sieht Woidke auch die Chance Brandenburgs – wenn es nur bundesweit sich etwas bewegen würde. „Wir brauchen mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung“, mahnt er. Denn die Chancen für Deutschland seien riesengroß. Das geht laut Woidke nur, bei einer dezentralen und digitalisierten Energieversorgung. „Wir brauchen alles, was wir haben, auch im digitalen Bereich.“

Der Ausbau der Windkraft stockt

Leider hat man aber nicht mehr „alles“ problemlos zur Verfügung. Über das Stocken des Windkraftausbaus wegen neuer Abstandsgesetze, regt sich nicht nur der Vorstandsvorsitzende der Dortmunder Stadtwerke AG, Guntram Pehlke auf: „Wenn wir den Windkraftausbau nicht hinbekommen, ist der erneuerbare Energieumbau gefährdet“, sagt er. In eine ähnliche Kerbe schlägt der Vertreter der Investmentfirma Innoenergy. Dirk Bernau fordert von der Politik andere Regulierungssysteme und mehr Preisflexibilisierung, „damit mehr Player ins Spiel kommen“.

Thomas König, Vorstandsmitglied von Eon Se, die sich auf intelligente Stromnetze spezialisiert hat, macht die ernüchternde Feststellung, dass diese unter den gegenwärtigen Kommunikationsnetzen gar nicht machbar sind. Die müssten nämlich praktisch in Echtzeit auf den jeweiligen Verbrauch reagieren und diesen effizient steuern – ein unglaublicher Datenaufwand, den Brandenburg mit seinen Funklöchern sicher nicht stemmen könnte. Zumindest eine frohe Botschaft hatte König. In einem Versuchsquartier im schwedischen Malmö sei es mithilfe smarter Energieverteilung gelungen, den Energieverbrauch „ohne irgendwelche Qualitätsverluste“ um 30 Prozent zu senken.

Komplexe Netze sind Ziele von Angriffen

Mit dieser frohen Botschaft hätte es die Konferenz bewenden lassen können, wenn es nicht ausgerechnet von Seiten der Bundeswehr doch wieder kritischer geworden wäre. Flotillenadmiral Roland Obersteg ist für die Cybersicherheit zuständig und er weiß, wie anfällig intelligente Netze für Angriffe sind. Die 50 Milliarden Euro Schäden der deutschen Wirtschaft pro Jahr durch Cyberangriffe, „ist nur die Spitze des Eisberges“ sagt er. Oberstegs düstere Botschaft: „Wenn Sie im Netz sind, sind sie auch in der Lage andere zu zerstören.“ Die Sicherheitssysteme des Bundes habe „viele Dinge verhindern können. Wir haben aber auch verdammt viel Glück gehabt“. So gesehen ist die Möglichkeit eines Blackouts der westlichen Industrie gerade unter den Bedingungen einer „Smart Energy“ keine reine Science Fiction mehr.

