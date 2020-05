Food-Safari: Wie die Berliner Clubszene der Corona-Krise trotzt

Berlin

Die Trommel des Betonmischers glitzert wie eine Diskokugel im XXL-Format. An ihrem Ende schießt Nebel aus der Maschine. Hat der sich verzogen, erscheint ein an Land liegender Schlepper. Ein paar Männer mit vollen Bärten frickeln an dem Kahn rum, sie sehen aus wie Piraten in der Hipster-Version. An Deck zischen im Stakkato-Rhythmus Flammen hoch. Dahinter stehen mehr als ein Dutzend bunter Trabbis aufgereiht auf einem Sandstrand.

Hier geht’s rein. Quelle: Privat

Bilder, die nach reichlich Fantasie oder zu viel Drogen klingen, werden in den nächsten Wochen wahr. Das Kreuzberger Sage-Restaurant lädt alle ein, den Corona-Frust bei einem Kulturerlebnis zu vertreiben, das auch mit Mindestabstand funktioniert. Bei der „Food Safari“ bewegen sich Besucher mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß durch eine Art Freiluft-Galerie. Am Anfang bestellen sie das Essen, am Ende erhalten sie es.

„Gegen den geistigen Lockdown“

Dazwischen vermitteln Musik, Streetart und Pyro-Effekte den Eindruck, Berlin wäre noch immer jenes hedonistisch hibbelige Partynest, als das die Stadt bis vor der Krise galt. „Das ist keine Geschäftsidee, das ist eine Bewegung gegen den geistigen Lockdown“, sagt der Betreiber Sascha Disselkamp. Gäbe es ein Museum der Berliner Clubkultur, seine verschlissene Lederjacke mit Einstürzende-Neubauten-Logo wäre ein passendes Exponat. Und vielleicht wird auch sein von DJs beschalltes Durchfahrrestaurant Clubgeschichte schreiben.

Trabi-Parade auf dem Kreuzberger Sage-Areal. Quelle: Sage Restaurant

Dann müssten darin unbedingt die merkwürdigen Retro-Hochstühle vorkommen. Von ihnen aus nehmen Mitarbeiter die Bestellungen auf. Autofahrer schlängeln sich durch einen erfreulicherweise für SUVs und sonstige Proll-Panzer ungeeigneten Parcours. Davon abgetrennt verläuft ein Pfad für Fußgänger, auch Fahrradfahrer dürfen an der Safari teilnehmen. Von der Bestellung bis zur Abholung dauert es etwa 20 Minuten.

Die Köche vom Sage-Restaurant servieren Mahlzeiten, die nach Dinner bei Kerzenschein klingen und nicht nach To-Go-Küche. Das gilt gleichermaßen für Zutaten und Preise. Zum Beispiel Bœuf Bourguignon (22 Euro) oder frische Gnocchi mit Trüffelfüllung in Salbeibutter, Cherrytomaten, Rucola und gerösteten Pinienkernen (17 Euro). Aber auch ein paar Pizzen gehören zum Angebot.

Halbe Million gespendet

Die „Food Safari“ reiht sich ein in die Liste kreativer Aktionen, mit denen sich die Berliner Szene gegen ihren eigenen Untergang stemmt. Dazu gehören auch die im Internet übertragenen DJ-Sets aus verschiedenen Clubs. Rund 500.000 Euro hätten Unterstützer der Aktion schon gespendet, sagt Disselkamp, der auch Vorsitzender der Berliner Clubcommission ist. „Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn das Geld durch mehr als 200 Clubs geteilt wird.“

Die Food-Safari findet in Kreuzberg statt. Quelle: Sage Restaurant

Die Clubs setzten vor der Coronakrise jährlich etwa 168 Millionen Euro um. Mehr als 20.000 Mitarbeiter und Künstler arbeiten laut einer Studie in der Branche. Durch Kurzarbeit entgeht ihnen ein Teil des Gehalts. Für viele genauso wichtig: Das Trinkgeld bleibt aus. Zumal die meisten der jährlich rund drei Millionen vom Nachtleben angelockten Touristen zu Hause bleiben.

Dabei treffen die ausgestellten Skulpturen aus Metallschrott – etwa eine Fledermaus namens „Influgenzia“ und die Schildkröte „Car-an-tena“ – ziemlicher sicher ihren Nerv. Das gilt auch für den Strand mit den Trabbis im gegenseitigen Sicherheitsabstand. Dort soll, wenn es erlaubt wird, ein Autokino öffnen.

Von Maurice Wojach