Sie erhalten Applaus und symbolische Anerkennung. Doch die Menschen, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, verdienen oft schlecht. Das zeigen neue Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg.

Zwischen dem, was Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen, im Lebensmitteleinzelhandel oder im Bereich der Wach- und Sicherheitsdienste verdienen, gibt es große Unterschiede. Meist liegt der Verdienst unter dem Durchschnitt der Brandenburger oder Berliner Gesamtwirtschaft.

Supermarkt oder Altenheim: schlechter Lohn

Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst ohne Sonderzahlungen für Vollzeitbeschäftigte im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich lag 2019 in Berlin bei 4.047 EUR und in Brandenburg bei 3.321 EUR. Wer dagegen im privaten Wach- und Sicherheitsdienst arbeitet, verdient im Schnitt in Berlin 41 Prozent und in Brandenburg 34 Prozent weniger.

Im Lebensmitteleinzelhandel fielen die Bruttomonatsverdienste im Vergleich zum Durchschnitt in Berlin um 36 Prozent und in Brandenburg um 41 Prozent geringer aus.

Ähnlich das Bild bei Post- und Kurierdiensten, die derzeit besonders viel zu tun haben: Hier verdienten Vollzeitbeschäftigte in Berlin durchschnittlich 25 Prozent und in Brandenburg 16 Prozent weniger als der Durchschnitt.

In Altenheimen sieht es nur geringfügig besser aus. Der Bruttomonatsverdienst in Vollzeit liegt in Berlin um 11 Prozent und in Brandenburg um 8 Prozent unter dem Durchschnittsverdienst aller Vollzeitbeschäftigten.

In Krankenhäuser sieht es besser aus

In einigen systemrelevanten Berufen wird hingegen überdurchschnittlich verdient, teilt das Statistikamt mit. Dies treffe unter anderem für Beschäftigte in Krankenhäusern zu. Hier lagen die Bruttomonatsverdienste ohne Sonderzahlung für Vollzeitbeschäftigte im Schnitt in Berlin bei 5.095 EUR und in Brandenburg bei 4.690 EUR. Das sind 26 Prozent ( Berlin) und 41 Prozent ( Brandenburg) mehr als im Durchschnitt.

Insbesondere beim medizinischen Personal sei jedoch die Spanne der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in leitender Stellung, wie Ärztinnen und Ärzten, und dem übrigen Personal, wie beispielsweise Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern, besonders groß, hieß es in den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach verdienen 90 Prozent der Menschen in systemrelevanten Berufen weniger als der Durchschnitt.

