Beelitz

Die Spargelbauern in Brandenburg haben in diesem Jahr schon rund neun Millionen Kilogramm des Edelgemüses geerntet. Nach Schätzungen des Beelitzer Spargelvereins (Potsdam-Mittelmark) sei dies mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Insgesamt sollen es 22 Millionen Kilogramm bis zum Ende der Saison werden, sagte der Vereinsvorsitzende Jürgen Jakobs am Wochenende. Im Vorjahr waren es mit 22,2 Millionen Kilogramm etwas mehr.

„Das Ostergeschäft ist hervorragend gelaufen“, sagte Jakobs. Auch der um zwei Wochen verfrühte Saisonstart habe zur positiven Bilanz beigetragen. Mit 3.800 Hektar Anbaufläche gehört Brandenburg zu den größten Spargelregionen Deutschlands. Allein 1.700 Hektar gehören zum Beelitzer Gebiet.

Spargel unter Folie: Grüne wollen Regelungen Auf insgesamt 3130 Hektar Spargelanbaufläche in Brandenburg wächst das edle Gemüse nach Angaben der Grünen-Fraktion im Landtag unter Folie. Folien werden in der Landwirtschaft vielfach zur Steigerung der Erträge eingesetzt. Die Grünen fürchten jedoch Umweltschäden und fordern klare Regelungen für den Einsatz von Folie im Agrarbereich. Der landwirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag, Benjamin Raschke, sagte: „Folien aus der Landwirtschaft tragen zur Plastikflut bei und verschlechtern den Lebensraum beispielsweise von Vögeln rund um Folienfelder, weil sie weniger Nahrung finden.“ Die Folienreste hingen zudem in Bäumen, blieben im Boden und würden in die Gegend geweht. Die Landesregierung müsse endlich Klarheit verschaffen, was es bedeute, großflächig Kunststoffe in der offenen Feldwirtschaft zu verwenden, verlangte Raschke. Zudem forderte er Regelungen zum Umgang mit Folien: „Bislang gibt es selbst für besonders geschützte Flächen wie Naturschutzgebiete und Biosphärenreservate keine spezifischen Regelungen zum Einsatz von Kunststoffen, zur Lagerung und Entsorgung der Folien und Reste.“

Im Vergleich zum Vorjahr standen in Brandenburg genügend Erntehelfer auf den Feldern, sagte Jakobs. Im vergangenen Jahr habe es schlechter ausgesehen. Da seien die Erntehelfer in andere Branchen abgewandert, um auf dem Bau oder als Paketzusteller zu arbeiten. Mittlerweile hätten die Leute aber erkannt, dass sie bei der Spargelernte vergleichsweise gut verdienen könnten, sagte Jakobs weiter. Früher seien viele Erntehelfer aus Polen unter den Mitarbeitern gewesen. Wegen der guten Wirtschaft in ihrem eigenen Land seien sie aber nicht mehr auf den Job auf dem Feld angewiesen. Heute komme ein Großteil der Helfer aus Rumänien.

Auf insgesamt 8.000 bis 9000 schätzt er die Zahl der Erntehelfer in ganz Brandenburg, 5.000 davon allein in Beelitz, der größten Spargelregion im Bundesland. Auf seinen Feldern beschäftigt Jakobs rund 400 Helfer.

Von Taylan Goekalp