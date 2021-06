Potsdam

Obwohl der US-Elektroautobauer Tesla auf seinem Gelände in Grünheide (Oder-Spree) auch die weltweit größte Batteriefabrik bauen will, soll der Wasserverbrauch der Anlagen in Summe gleich bleiben. Die Planungen seien entsprechend überarbeitet worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Demnach ist in dem aktualisierten Tesla-Antrag, der auch die Batteriezellfertigung umfasst, für die erste Ausbaustufe weiterhin ein maximaler Jahresverbrauch von 1,42 Millionen Kubikmetern Wasser vorgesehen – also genauso viel, wie das Unternehmen bisher allein für den Betrieb der Autoherstellung veranschlagt hatte.

Überarbeiteter Antrag liegt noch nicht vor

Es handelt sich um einen Maximalwert, der schon zuvor durch Wassersparmaßnahmen um 30 Prozent gesenkt worden war. Ein solcher Verbrauch soll nur unter ungünstigsten Konditionen erreicht werden. Im regulären Betrieb soll der Verbrauch deutlich niedriger sein. Die Versorgung mit 1,42 Millionen Kubikmeter pro Jahr sind mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner abgeklärt.

Der Start der Autoproduktion in Grünheide, der für den Sommer geplant war, verzögert sich. Tesla geht aber weiter davon aus, dass die ersten Autos noch in diesem Jahr vom Band laufen sollen. Der Antrag zur Genehmigung des Vorhabens muss aber erneut öffentlich ausgelegt werden, weil sich das Vorhaben durch den Bau der Batteriefabrik erheblich ändert. Das dürfte die ausstehende Genehmigung um mindestens drei Monate verzögern. Noch sei der überarbeitete Antrag nicht eingereicht worden, hieß es am Dienstag im Umweltministerium.

Meilenstein: Funktionstest der Lackiererei

Einen wichtigen Meilenstein erreichte das US-Unternehmen am Dienstag gleichwohl. Das Landesamt für Umwelt hat den Probebetrieb für die Anlagen im Bereich der Lackiererei, Gießerei und des Karosseriebaus vorzeitig zugelassen. Außerdem kann Tesla die Tanks für die Abwasserreinigung und das zentrale Tanklager nun einbauen.

Zu den zugelassenen Funktionsprüfungen gehören laut Umweltministerium unter anderem die Reinigung und Druckprüfungen an der Anlagentechnik, Signalprüfungen, das Befüllen von Anlagen zu Testzwecken sowie Funktionstests von Maschinen. Es handele sich dabei im engeren Sinn aber nicht um einen klassischen Probetrieb, „da keine später verwendungsfähigen Werkstücke produziert werden“, wie es hieß.

Bei dem Funktionslauf würden nur geringe Mengen wassergefährdender und störfallrelevanter Stoffe eingesetzt. Die Risiken, die unlängst ein Störfallgutachten im Bereich der Tesla-Lackiererei aufgelistet hatte, würden einem Funktionstest daher nicht entgegenstehen.

Von Torsten Gellner