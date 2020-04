Tüv-Abnahme trotz Corona abgeschlossen: BER soll am 31. Oktober öffnen

Potsdam

Trotz Corona-Krise soll der Flughafen BER am 31. Oktober 2020 ans Netz gehen. „Die Inbetriebnahme ist noch nie so sicher gewesen wie heute“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag im BER-Sonderausschuss des Landtags. Alle notwendigen Dokumente seien an die Baubehörde in Königs Wusterhausen ( Dahme-Spreewald) übergeben worden. „Wir sind einen großen Schritt weitergekommen“, sagte Lütke Daldrup.

Damit hat das Pannenprojekt einen weiteren Meilenstein erreicht. Die entsprechenden Restarbeiten im Terminal 1 gelten als abgeschlossen; die nötigen Bescheinigungen der Tüv-Sachverständigen liegen laut Lütke Daldrup für alle Technikbereiche vor. Im März hatte der Tüv Rheinland wegen eines Corona-Verdachtsfalls vorsichtshalber alle Prüfer von der Schönefelder Baustelle abgezogen. Deswegen war die Befürchtung laut geworden, dass sich die Prüfung und damit die Bauabnahme verzögern könnte.

Für T2 fehlen die Bauarbeiter

Probleme bereitet aber der Bau des Erweiterungsterminals T2. Dessen Eröffnung zum 31. Oktober könne nicht mehr garantiert werden, sagte der Flughafenchef. Wegen der Corona-Krise würden vor allem Bauarbeiter aus Osteuropa fehlen. Die Personallücke beträgt zwischen 25 bis 30 Prozent. Für eine Eröffnung des neuen Flughafens ist dieses Billigflieger-Terminal aber nach Einschätzung der Flughafengesellschaft nicht nötig. Die Kapazitäten könnten auch so bereitgestellt werden, zumal wegen der Corona-Krise im Herbst mit einem deutlich geringeren Passagieraufkommen gerechnet wird.

Die Passagierzahlen in Schönefeld und Tegel sind seit Mitte März massiv eingebrochen. Statt 100.000 Passagiere werden derzeit nur noch rund 1000 Gäste abgefertigt. Die Flughafengesellschaft habe kaum noch laufende Einnahmen, so Lütke Daldrup. Und selbst wenn der europäische Luftverkehr im Spätsommer wieder etwas an Fahrt aufnehme, sei völlig unklar, ob man es dann mit fünf Prozent oder mit 20 Prozent des üblichen Verkehrsaufkommens zu tun habe. Deswegen fordert das Unternehmen von den Gesellschaftern Brandenburg, Berlin und dem Bund eine Finanzspritze in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro – und zwar in Form einer Eigenkapitalzufuhr. Laut Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) ist aber noch kein entsprechender Antrag gestellt worden.

Tegel kostet sieben Millionen Euro im Monat

Der Flughafenchef hält an seiner Forderung fest, den Flughafen Tegel während der Corona-Krise vorübergehend vom Netz zu nehmen. Damit ließen sich im Monat rund sieben Millionen Euro einsparen. Das verbleibende Fluggastaufkommen ließe sich ohne Probleme in Schönefeld abwickeln. Tegel könne binnen 14 Tagen auch wieder hochgefahren werden, so Lütke Daldrup.

Ende März hatten die Gesellschafter eine Entscheidung zu dieser Forderung aber verschoben. Ministerin Lange sagte, der Flughafen sei aufgefordert worden, hierzu noch genauere Daten zu den entstehenden Kosten vorzulegen. Ende April wollen sich die BER-Eigner erneut mit der Forderung beschäftigen.

Die Lufthansa, die in Tegel ihren Stützpunkt hat, hat sich gegen eine Schließung ausgesprochen. Lütke Daldrup kann das nicht nachvollziehen. „Wir haben mit der Lufthansa derzeit fünf Flüge am Tag. Das ist eine sehr überschaubare Anzahl. Die kann problemlos in Schönefeld abgewickelt werden“, sagte er.

