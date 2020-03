Potsdam

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bringt auch die Pläne am neuen Hauptstadtflughafen BER in Schönfeld durcheinander. Eine für Ende April vorgesehene Evakuierungsübung mit knapp 1000 Teilnehmern kann höchstwahrscheinlich nicht wie geplant stattfinden. Dabei soll ein Notfall im unterirdischen Bahnhof unter dem Terminal simuliert werden. Nach den derzeitig in Brandenburg geltenden Auflagen zum Schutz vor der weiteren Verbreitung des Virus könnte die Übung mit so vielen Teilnehmern definitiv nicht stattfinden.

Ein Flughafensprecher zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass es dafür eine Lösung gebe. Die Übung gilt als vergleichsweise simpel und nicht eröffnungskritisch. Wesentlich wichtiger sind die groß angelegten Tests mit Komparsen, die Ende Juni beginnen sollen. Dabei sollen 20.000 Freiwillige das Ankommen und Abfliegen am Flughafen testen.

Tüv-Prüfer in Quarantäne

Die Übung Ende April und der BER-Zeitplan sind noch aus einem anderen Grund in Gefahr. Unter den Prüfern des Tüv Rheinland, die mit der restlichen Abnahme der Gebäudetechnik befasst sind, gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Deswegen wurden die Prüfer alle von der Baustelle in Schönefeld abgezogen.

„Derzeit sind Kollegen aus unserem Team in vorsorglicher, häuslicher Quarantäne“, sagte ein Tüv-Sprecher und bestätigte damit einen Bericht des Magazins „Business Insider“.

Tüv-Abnahme im Homeoffice

Es sei aber niemand erkrankt, deswegen könnten die Prüfer zu Hause arbeiten. „Sie gehen dort den notwendigen Tätigkeiten nach, die sich im Homeoffice erledigen lassen, beispielsweise Dokumentationen oder Berichterstellung. Aktuell entsteht dadurch kein Zeitverzug für unsere Tätigkeiten am BER“, betonte der Sprecher. Auch die Flughafengesellschaft sieht dem Bericht zufolge derzeit keine kritischen Einschränkungen.

Allerdings sollen die Sachverständigen der Flughafengesellschaft bereits signalisiert haben, dass die sogenannte §76-Bescheinigung („Bescheinigung über die Prüfung sicherheitstechnischer Gebäudeausrüstungen zur Fertigstellung“) nach derzeitigem Stand nicht erteilt werden kann, die wiederum nötig wäre, um das Terminal für den Probebetrieb freizugeben.

Aufsichtsrat berät

Der Flughafen soll nach jahrelanger Verzögerung Ende Oktober in Betrieb gehen. Die BER-Verantwortlichen wollen bis Monatsende die Baufertigstellung melden. Dazu fehlt noch eine Tüv-Freigabe für die Kabelarbeiten im Terminal. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte die Abnahme der Kabelschächte in früheren Gesprächen vor allem als „Dokumentationsarbeit“ bezeichnet. Es gehe dabei nicht mehr darum, in den Schächten selbst zu arbeiten.

Über den Stand des Projekts beriet am Donnerstag der Aufsichtsrat des Unternehmens am Flughafen Tegel. Die reguläre Sitzung war aus Termingründen um einen Tag vorgezogen worden und wird wenn nötig am Freitag fortgesetzt.

Von Torsten Gellner