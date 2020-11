Brieselang

Jan Bartel steigt in seinen Traktor und startet ihn. Laut heult der Motor auf. Prompt ploppt ein Kommentar auf Bartels Laptop auf, den er in der Fahrerkabine befestigt hat. „Ich liebe diesen Sound“, schreibt ein Zuschauer. Er ist einer von mehreren Hundert Zuschauern, die dem Landwirt aus Brieselang im Havelland an diesem Tag über die Schulter schauen. Denn Bartel überträgt seine Traktorfahrten live über das Videoportal Twitch.

Fast 70.000 Abonnenten hat der Landwirt, sie verfolgen regelmäßig seine Arbeit. „Der Rekord war bei 4.700 Menschen, die gleichzeitig zugeschaut haben“, sagt Bartel über seinen Kanal „TwitchFarming“, den er seit mehr als einem Jahr betreibt.

Twitch ist die inzwischen weltweit größte Streaming-Plattform für Live-Videos. Sie ging 2011 online und wurde zunächst in erster Linie dazu genutzt, Menschen beim Videospielen zuzuschauen. Inzwischen ist sie ein Marktplatz für Internetstars geworden, die sich im Alltag filmen lassen.

Im Sommer hatte der Internetstar Knossi den deutschen Reichweitenrekord von Twitch gebrochen: Er hatte einen Angelausflug von sich und dem Rapper Sido in Brandenburg an der Havel gestreamt.

Die virtuellen Landwirte

Und wie kam der Landwirt Jan Bartel dazu? Aus Langeweile, erklärt er. „Es kann eine sehr monotone Arbeit sein, wenn man über Stunden mit dem Traktor auf dem Acker entlang fährt“, sagt der 30-jährige. Seine drei Traktoren haben ein eigenes Lenksystem, sie können autonom über die Felder fahren, was es ihm ermöglicht, nebenbei mit den Leuten, die ihm zu schauen, zu sprechen.

Unter seinen Zuschauern seien viele Leute, die Landwirtschaftssimulatoren spielen, erzählt er. „Teilweise haben sie mich auf einem zweiten Bildschirm, während sie ihren Simulator spielen“, sagt Bartel. Sie können ihm per Chat Fragen stellen, er liest sie vor und beantwortet sie. Die Zuschauer spielen virtuell dann das nach, was Bartel im realen Leben auf seinem Acker tut. „Ich hätte nie gedacht, dass man sogar einen kleinen Bildungsauftrag hat“, sagt er.

Zuschauer aus der ganzen Welt

Dass ihm so viele Leute bei seiner alltäglichen Arbeit zuschauen würden, hätte er nie für möglich gehalten. „Da wird dir niemand zugucken“, habe seine Frau im Spaß zu ihm gesagt, als er im Juli vergangenes Jahr mit den Videos begann. Doch nun schauen ihm Menschen aus der ganzen Welt zu.

Jeder fünfte seiner Zuschauer stamme nicht aus Deutschland. „Weltweit hat schon fast aus jedem Land jemand einmal zugeschaut“, sagt er. Das weiteste sei Japan gewesen. Und lässt man die deutschsprachigen Länder weg, schauen die meisten Menschen aus den USA zu. Doch was fasziniert die Zuschauer an dem Landwirt und seiner Arbeit?

Viele seien einfach an der Landwirtschaft interessiert. „Einige finden, in meinen Traktoren sieht es aus wie in Raumschiffen“, sagt Bartel. Neben den zahlreichen Hebeln, Schaltern und Anzeigen befinden sich an Bord zwei GoPro-Kameras, damit die Zuschauer ihn während der Fahrt sehen können.

„Den direkten Kontakt mit den Menschen zu haben, sofort Feedback zu bekommen, das macht es aus“, sagt er. Ruhig erklärt er den Zuschauern, was er tut und beantwortet geduldig ihre Fragen. „Viele mögen es auch, dass es so authentisch ist“, sagt der Landwirt. Inzwischen wird er in seinem Heimatort Brieselang schon beim Einkaufen erkannt.

Vom Traktor in die Küche – und ins Kajak

Dabei wollte Bartel zunächst gar nicht Landwirt werden, sondern Koch. Das hat er auch gelernt. Doch nach Gesprächen mit seinem Vater und seiner Familie, entschied er sich 2011 dann doch dazu, den Familienbetrieb zu übernehmen.

Weil es im Winter auf den Feldern kaum etwas zu tun gibt, stellt Bartel inzwischen auch Kameras in seiner Küche auf und filmt sich beim Kochen.

„Jeden Sonntag um zehn Uhr startet mein Kochstream“, sagt er. Er erklärt, was er wie zubereitet, welche Produkte es dazu braucht und verrät Tipps aus seiner Koch-Ausbildung. Das verbindet der Familienmensch dann mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Wenn die Kameras nicht mehr laufen, essen sie gemeinsam.

Seinen Lebensunterhalt mit den Videos zu verdienen, davon ist Bartel weit entfernt. „Hauptberuflich könnte ich das nicht machen“, sagt er. Darum gehe es ihm aber auch gar nicht. „Es macht einfach Spaß, mit den vielen Menschen im Austausch zu sein“, sagt er.

Und er hat noch mehr Ideen für seinen Twitch-Kanal, zum Beispiel Kajaktouren. Im kommenden Jahr will er sich beim Paddeln auf Seen und Flüssen filmen – etwa im Spreewald, wie er sagt. Am liebsten aber in Norwegen.

