Pandemie beendet Dauerhoch im Handwerk Brandenburg

Potsdam

Der Shutdown zur Eindämmung der Coronapandemie hat für das Handwerk in Brandenburg dramatische Folgen. Das geht aus den Konjunkturberichten der drei Handwerkskammern des Landes hervor. Im Bezirk der Handwerkskammer Cottbus mussten mit Ausnahme des Bauhauptgewerbes alle Gewerke Umsatzrückgänge verkraften. Insbesondere das Kfz-Gewerbe im Südosten erlitt einen herben Rückschlag. Nur noch 55,6 Prozent der Unternehmen waren mit ihrem aktuellen Umsatz zufrieden. Vergangenes Jahr waren es zur selben Zeit noch 87,5 Prozent.

Die Rückgänge führen dazu, dass viele an sich gesunde Betriebe aktuell um ihre Existenz fürchten. Auch für die kommenden Monate rechnen die Betriebe im Südosten mit einem weiteren Abschwächen der Geschäftslage. Fast ein Viertel der Handwerker im Bezirk der Kammer Cottbus geht derzeit von einer Verschlechterung aus.

Anzeige

Vollbremsung der guten Konjunktur

Von einer „Vollbremsung“ der über Jahre guten Konjunktur der Handwerksbetriebe spricht auch die Handwerkskammer Potsdam. Sie beruft sich auf eine aktuelle Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ( ZDH) von Ende März und Anfang April. Demnach meldeten 76 Prozent der 4000 vom ZDH befragten Handwerksbetriebe in Brandenburg Umsatzeinbußen. Die Umsätze dieser betroffenen Betriebe seien im Schnitt um die Hälfte gefallen. Das könne laut ZDH dazu führen, dass auch viele an sich gesunde Betriebe aktuell um ihre Existenz fürchten müssen. Die Hilfsmaßnahmen von Bund, Land und Agentur für Arbeit wirkten sich bislang aber noch stabilisierend aus.

Weitere MAZ+ Artikel

Besonders betroffen sind Gewerke, die eng mit dem Einzelhandel verknüpft sind. Das Geschäft der Friseure und Kosmetiker kam völlig zum Erliegen. Bäcker und Fleischer mussten zumindest ihre Cafés und Imbisse schließen. „Mit voller Wucht“ würden die Bäcker zum Glück von der Krise nicht getroffen, sagt dazu der Geschäftsführer des Bäcker- und Konditoren Landesverband Berlin und Brandenburg, Johannes Kamm. Ganz ungeschoren kämen sie trotz ihrer geöffneten Läden aber nicht davon.

Bäckereien haben weiterhin geöffnet Quelle: dpa

„Wir rechnen durchschnittlich mit 40 Prozent Umsatzeinbußen.“ In Innenstädten wie Potsdam fehle zum Beispiel zusätzliche Laufkundschaft, Einkaufszentren und Malls seien gleich ganz geschlossen. „Wenn man viel Catering und die Belieferung von Gaststätten und Hotels hat, kann es auch schon mal zu Einbrüchen von 70 bis 80 Prozent kommen“, sagt Kamm.

Dieses Schließen von Hotels und Restaurants führt auch bei Brauern zu erheblichen Umsatzeinbußen. Ihnen macht auch der Ausfall großer Veranstaltungen und das fehlenden Biergartengeschäft im Frühjahr zu schaffen. Kfz-Werkstätten wiederum arbeiten zwar weiterhin, dafür bricht aber der Verkauf in den Verkaufsräumen ein – und diese Einbußen können von den Werkstätten oft nicht aufgefangen werden.

Bis zum März waren fast alle optimistisch

Dabei hatte noch Mitte März – also unmittelbar vor den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – im brandenburgischen Handwerk eitel Sonnenschein geherrscht. Über 90 Prozent aller Betriebe bezeichneten zu diesem Zeitpunkt ihre Geschäftslage noch als gut oder zumindest befriedigend. Der Auftragsvorlauf lag mit rund 11,2 Wochen auf dem Niveau des Vorjahres.

Handwerkskammerpräsident Robert Wüst fordert angesichts der Krise des Handwerks die Landesregierung auf, besonders jenen, die ihr Ladengeschäft schließen mussten, „den Weg zurück in die Normalität unter Auflagen zu ermöglichen“. Das Handwerk habe sich schon sehr stark auf den Gesundheitsschutz eingestellt. Wichtig sei auch die Rückkehr zur umfassenden Kinderbetreuung, „um Geschäftstätigkeit wieder aufzunehmen“, betont Wüst.

Auf dieses Problem weist auch die Handwerkskammer Cottbus hin. Vielen ihrer Betriebe fehlten Mitarbeiter, weil diese wegen der geschlossenen Schulen und Kindergärten nicht zur Arbeit kommen können. Im Südosten seien rund 36 Prozent der Betriebe von diesem coronabedingten Personalausfall betroffen.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch in Brandenburg Gewerke, an denen die Coronakrise bislang praktisch spurlos vorbeigeht. Der Obermeister der Fließenlegerinnung Brandenburg, Roland Fengler, sagt. „Wir arbeiten die ganze Zeit durch.“ Bis auf „Kleinigkeiten“ einiger privater Kunden seien bei seiner Firma in Hennigsdorf ( Oberhavel) keine Aufträge weggebrochen. So würden derzeit zum Beispiel auch die sanitären Anlagen für das DHL-Logistikzentrum in Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming) fertiggestellt.

Fliesenlegermeister Roland Fengler in Hennigsdorf (Oberhavel) kommt derzeit noch sehr gut zurecht. Quelle: Robert Roeske

Die Sicherheitsvorkehrungen zu wahren, sei kein großes Problem. „Wir arbeiten mit Staubmasken“, sagt Fengler. Dazu sei die Baustelle relativ groß, es seien nicht viele Fließenleger zugange. „Wir können die Abstände auf jeden Fall halten.“ Wenn es hoch komme, beliefen sich die Umsatzeinbrüche seiner Branche bislang auf höchstens 20 Prozent, schätzt Fengler.

Für die Azubis wird es schwieriger

Für die Ausbildung im Handwerk bedeutet die Krise nichts Gutes. Allein im Kammerbezirk der Handwerkskammer Potsdam sind aktuell über 800 freie Lehrstellen und über 180 Praktika-Angebote in 62 Ausbildungsberufen zu vergeben. „Für neue Bewerber stellt sich natürlich die aktuelle Situation schwierig dar, da durch den Wegfall der Bildungsmessen und persönlichen Beratungstagen wichtige Ratgeber und Orientierungshilfen erst einmal ausfallen“, sagt Sprecherin Ines Weitermann. Die Kammer rechne damit, dass viele Verträge erst kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres im September und Oktober geschlossen werden.

Handwerkskammerpräsident Wüst sagt, durch die Schließung der Berufsschulen hätten die Ausbildungsbetriebe derzeit große Herausforderungen zu bewältigen: „In den Betrieben, in denen weitergearbeitet werden kann, werden beispielsweise Lerninhalte vorgezogen.“ Ob und wie Prüfungen stattfinden könnten, bespreche die Kammer gerade mit dem Bildungsministerium. Jedenfalls müsse der Berufsschulunterricht möglichst schnell wieder beginnen.

Kein gutes Ausbildungsjahr erwartet die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB), Elke Hannack. „Insgesamt gibt es noch knapp 430.000 Ausbildungsbetriebe in Deutschland“, sagt sie. im „ Handelsblatt“. „Und wenn jetzt schon 650.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben, zeigt das, wie groß die Herausforderungen im kommenden Ausbildungsjahr werden.“ Der stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags ( DIHK), Achim Dercks, meint daher, die Ausbildungsbetriebe müssten „vom ersten Tag an Kurzarbeitergeld auch für Azubis erhalten“.

.

Von Rüdiger Braun