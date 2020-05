Berlin

Die Eröffnung des neuen Flughafens BER, der Probebetrieb und vor allem die Finanzlage der Flughafengesellschaft ( FBB) werden an diesem Freitag den Aufsichtsrat beschäftigen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Jahresabschluss für 2019. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup soll aber auch Rede und Antwort zu den Vorwürfen stehen, sein Unternehmen drohe auf Jahre hinweg ein Sanierungsfall sein und stehe womöglich kurz vor der Insolvenz.

Konkret geht es um eine Studie dreier Wirtschaftsexperten, wonach die FBB auch ohne die massiven Einnahmausfälle durch die Corona-Krise finanziell schwer angeschlagen sei. Lütke Daldrup hatte die Einschätzung bereits als eklatant falsch zurückgewiesen. Die Autoren gingen von mehreren falschen Grundannahmen aus. So hätten die Autoren das Jahresergebnis für 2019, das erst an diesem Freitag bekanntgegeben werden soll, um rund 100 Millionen Euro zu niedrig angesetzt. Demnach würde die FBB 2019 nach Steuern und Zinsen mit rund minus 95 Millionen Euro abschließen.

Deutlich höhere Einnahmen durch Entgelte am BER

Auch seien die künftigen Flughafengentgelte, die bei einer Landung am BER pro Passagier fällig werden, falsch angesetzt. Die Autoren hätten die Entgelte von Tegel und Schönefeld weitergeschrieben. Diese liegen in der Tat wegen des schlechten Zustands der Airports nicht auf dem Niveau, die am BER erhoben werden. Die Entgelte sind neben den Mieteinnahmen eine Haupteinnahmequelle der Flughafengesellschaft.

Am BER werden umgerechnet auf jeden Passagier 18 Euro erhoben, in Schönefeld und Tegel sind es nur 12 Euro. Das macht bei 35 Millionen Passagieren immerhin einen Unterschied um mehr als 200 Millionen Euro im Jahr aus. Allerdings werden die Passagierzahlen am BER im kommenden Jahr wegen des internationalen Einbruchs des Luftverkehrs deutlich unter dieser Zahl liegen.

FDP fordert Beuurlaubung von Lütke Daldrup

Der Berliner Senat hat keine Zweifel an der Arbeit von Lütke Daldrup. „Der Senat von Berlin hat Vertrauen zu Herrn Lütke Daldrup“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz ( SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, wo es um die Finanzlage der FBB ging. Schließlich habe der mit seinem Team die Fertigstellung des BER hinbekommen, der am 31. Oktober eröffnet werde. „Das Projekt ist teuer, weil neun Jahre zu spät, es ist auch viel falsch gemacht worden“, so Kollatz. Aber Lütke Daldrup habe geliefert. Insofern sei die Forderung der FDP, den Flughafenchef zu beurlauben, absurd.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hatte die FBB zuvor als „größten Sanierungsfall der Stadt“ bezeichnet. Sie sei auch schon vor dem Einbruch beim Flugverkehr wegen der Corona-Krise auf einem wirtschaftlichen Sinkflug gewesen, sagte Czaja und berief sich auf die umstrittene Studie der Wirtschaftsberater. Bis über die Finanzen Klarheit herrsche, müsse Lütke Daldrup beurlaubt werden, forderte Czaja.

