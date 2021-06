Reisesaison 2021 - Camping, Hausboote, Tropical Islands: Was im Corona-Jahr 2021 in Brandenburg an Urlaub möglich ist

Die Ferien rücken näher, die Reiselust steigt. Brandenburgs Hotels können zum 11. Juni öffnen. Brandenburgs Anbieter rechnen mit einem hohen Andrang. Campingplätze und Hausboote sind stark nachgefragt. In bestimmten Bereichen sollten sich Buchungswillige sputen.