Wirtschaft Zusatzgebühren erlaubt - Urteil: Geldabheben am Schalter darf extra kosten Wer statt zum Geldautomat zum Bankschalter geht, muss dafür auch künftig möglicherweise Extragebühren zahlen. Der Bundesgerichtshof hat geurteilt, dass das erlaubt ist.

Geldinstitute für die Geschäfte im Alltag Logo der Sparkasse mit dem Hinweis auf SB-Terminals und Geldautomaten *** Banks for everyday business Logo of the bank with the reference to self-service terminals and ATMs Quelle: imago images / Gottfried Czepluch