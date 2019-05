Neckarsulm

Der Discounter Lidl nimmt ab Ende Mai einen rein pflanzlichen Burger deutschlandweit als Aktionsprodukt in sein Sortiment auf. Die veganen Burger sollen in allen Filialen erhältlich sein. Auch US-Promis aus dem Musik- und Filmbusiness warben bereits für die fleischlose und sojafreie Variante des US-Unternehmens Beyond Meat.

Hergestellt wird das Burger-Pattie unter anderem aus Erbsenprotein, das von seiner Textur an Muskelfasern von Fleisch erinnert. Rote Beete sorgt für die rosa Färbung wie bei einer gebratenen Fleischfrikadelle. Die Zutaten werden unter Dampf gekocht und in die typische Pattie-Form gebracht.

Nachfrage für Fleischersatzprodukte steigt

„Für Vegetarier und Veganer haben wir regelmäßig neue Produkte im Sortiment und eine große Auswahl“, so Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. Die veganen Patties hätten eine fleischige Konsistenz und sollen in Geruch und Geschmack an herkömmliche Burger erinnern.

Laut Vegetarierbund ernähren sich in Deutschland rund 1,3 Millionen Menschen rein pflanzlich. Die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Erhältlich ist der Beyond Meat Burger bei Lidl ab dem 29. Mai 2019 für 4,99 Euro je Zweierpack.

Beyond Meat wurde 2009 im kalifornischen El Segundo gegründet

Fleisch-Alternativen stehen auch an der Börse hoch im Kurs: Anleger rissen sich am vergangenen Donnerstag um die Aktien des auf vegane Burger und Würste spezialisierten US-Herstellers Beyond Meat. Der Kurs der erstmals an der New Yorker Nasdaq gehandelten Papiere schoss im frühen Handel zeitweise auf über 60 Dollar in die Höhe - das entspricht einem Plus von 140 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.

Das von Prominenten wie Microsoft-Mitgründer Bill Gates oder Hollywood-Star Leonardo DiCaprio unterstützte Unternehmen erlöste beim Börsengang rund 240 Millionen Dollar und wurde dabei insgesamt mit knapp 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Mrd Euro) bewertet. Beyond Meat wurde 2009 im kalifornischen El Segundo gegründet und bietet hauptsächlich pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte an.

Von RND/dpa